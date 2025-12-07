Logo SportMediaset

Calcio
Serie A
la presentazione

Serie A: è il giorno di Napoli-Juventus, in campo anche le romane

Spalletti torna al Maradona: lo attende Conte che vuole riprendersi la vetta, così come Gasperini

di Redazione
07 Dic 2025 - 08:50

Si entra nel vivo della quattordicesima giornata di Serie A. Il big match è al Maradona: si gioca Napoli-Juventus, con il ritorno di Luciano Spalletti nello stadio in cui ha vinto lo Scudetto. Conte punta a vincere per riprendersi la vetta e rispondere al poker dell'Inter al Como, il tutto in attesa di Torino-Milan: obiettivo che ha anche la Roma di Gasperini, ospite del Cagliari. In programma anche Lazio-Bologna e Cremonese-Lecce.

NAPOLI-JUVENTUS, IL RITORNO DI SPALLETTI
A un Napoli-Juventus già ricco di motivi di interesse si aggiunge anche il ritorno di uno degli artefici del terzo Scudetto dei partenopei: Luciano Spalletti si ripresenta al Maradona, ma da allenatore della Vecchia Signora. Il tecnico di Certaldo si prepara a un mix di emozioni, sue e del pubblico campano, la cui reazione (sarà accolto da eroe o da "traditore"?) è tutta da scoprire. Ma questo big match ha tanti altri motivi per rientrare nell'elenco di sfide da non perdere.

Dopo il poker dell'Inter al Como, il Napoli deve riprendersi la vetta della classifica, rispondendo ai nerazzurri (ed eventualmente alla Roma) e mettendo pressione al Milan impegnato nel posticipo col Torino. Conte è in emergenza ma "alibi" è una parola che non esiste nel suo vocabolario. A prescindere dai motivi sentimentali, invece, Spalletti deve vincere, perché è a -4 dalla Champions e le altre non hanno intenzione di restare ad aspettare.

Scelte di fatto obbligate per il tecnico salentino, con Elmas e McTominay in mezzo al campo e Neres, Hojlund e Lang davanti nel 3-4-3 del Napoli. Senza Vlahovic, Spalletti dovrebbe affidarsi a David, mentre in difesa spazio al tris di K (Kalulu, Kelly e Koopmeiners). Fischio d'inizio alle 20:45, arbitra La Penna.

CAGLIARI-ROMA, PRESSIONE ANCHE SU GASPERINI
Il 4-0 dell'Inter, Napoli-Juventus e Torino-Milan mettono pressione pure alla Roma di Gasperini, al momento a -3 dai nerazzurri ma comunque vogliosa, per qualche ora, di riprendersi la vetta e agganciare Chivu. I giallorossi sfideranno però un Cagliari a caccia di risultati positivi, dato che nelle ultime cinque giornate ha ottenuto solo due pareggi e il 3-1 del Verona all'Atalanta toglie un po' di serenità a Pisacane.

I sardi confermano gli uomini più in forma (Mina, Palestra, Esposito e Borrelli), mentre Gasperini potrebbe ricorrere a Dybala come falso nove, con Pellegrini e Soulé alle sue spalle. Si comincia alle 15:00 all'Unipol Domus.

LAZIO-BOLOGNA CON VISTA SULL'EUROPA
Scende in campo anche la Lazio, che dopo la rivincita sul Milan in Coppa Italia proverà a sfruttare il fattore Olimpico (nelle ultime quattro partite, solo vittorie e zero gol subiti) per fermare nuovamente i rossoblù, a caccia del riscatto dopo la sconfitta con la Cremonese, solo in parte dimenticata grazie al 2-1 in settimana sul Parma. Solito undici per Sarri, con Isaksen-Castellanos-Zaccagni nel 4-3-3, mentre Italiano conferma Castro ma rispolvera Heggem e Ferguson. Si gioca alle 15:00, due ore e mezza dopo il lunch match che è lo scontro salvezza dello Zini tra Cremonese e Lecce.

serie a
2025/26
14.a giornata
presentazione

