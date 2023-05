Serie A: due turni a Pinamonti e Quagliata, una giornata di stop a Paulo Sousa

GIUDICE SPORTIVO

Le decisioni del giudice sportivo dopo la 32.a giornata

© ansa Due giornate di squalifica per l'attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti, espulso nella partita contro l'Empoli e reo di aver rivolto "un epiteto ingiurioso all'arbitro". Salterà la trasferta di mercoledì all'Olimpico contro la Lazio e la gara casalinga contro il Bologna di lunedì 8. Stessa sanzione per il difensore della Cremonese Giacomo Quagliata, espulso per aver colpito con una pallonata al petto un avversario. Non ci sarà mercoledì sera a San Siro contro il Milan e nella gara casalinga di sabato contro lo Spezia. Un turno di stop per Kyriakopouylos del Bologna, Maxime Lopez del Sassuolo e Alessio Romagnoli della Lazio. Una giornata di squalifica anche all'allenatore della Salernitana Paulo Sousa, espulso per proteste durante il match in casa del Napoli.

Multata per 10 mila euro la Cremonese per cori di insulti all'arbitro con lanci d'acqua al suo indirizzo a fine gara; 4 mila euro di multa al Napoli per lancio di bengala in campo da parte dei tifosi, e di 2 mila il Bologna per lo stesso motivo. Squalificati, tutti per una giornata, diversi partecipanti

dello staff di panchina, e tutti per proteste: Salvatore Avallone della Salernitana, Federico Dall'Asta della Cremonese, Sean Sogliano del Verona e il preparatore atletico della Cremonese, Francesco Bertini.