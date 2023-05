Serie A, si accende la corsa salvezza: il Verona ha rimontato ma oggi è in B

LOTTA PER NON RETROCEDERE

Spezia raggiunto ma oggi salvo, importantissimo il rigore di Strefezza per il Lecce che mercoledì affronta la Juve, inizia a tremare anche l’Empoli

I risultati della domenica danno enorme valore alla vittoria del Lecce sull'Udinese nell'anticipo del venerdì. Il rigore di Strefezza pesa tantissimo nella lotta salvezza perché porta i giallorossi a +4 sullo Spezia e sul Verona, che a Cremona scende in campo inspiegabilmente svagato e non va oltre l'1-1. I gialloblù agganciano così lo Spezia battuto dal Monza (che si è salvato matematicamente) a quota 27 ma, essendo in svantaggio nei confronti dei liguri negli scontri diretti, oggi sarebbero in Serie B insieme a Cremonese e Sampdoria, che sembrano ormai spacciate.

Un gradino più sopra del Lecce c’è l'Empoli, che con 32 punti non può comunque sentirsi del tutto tranquillo, soprattutto dopo aver buttato via la vittoria in casa del Sassuolo in superiorità numerica. Un crollo che ha fatto letteralmente infuriare Zanetti, consapevole che questo è il momento di raccogliere più punti possibile visto che nelle ultime tre giornate i toscani affronteranno Juventus e Lazio e avranno lo scontro diretto col Verona.

Praticamente lo stesso calendario, ma invertito, che ha il Lecce, atteso dalle trasferte sui campi di bianconeri e biancocelesti e da due scontri diretti con Verona e Spezia che probabilmente diranno moltissimo sulla chance di restare in A dei pugliesi.

Calendario tutto in salita invece per lo Spezia, che considerata anche la continua emergenza infortuni sembra al momento la squadra che sta peggio. I bianconeri mercoledì andranno a Bergamo con l’Atalanta e poi sfideranno Cremonese, Milan, Lecce, Torino e Roma. A Semplici per mantenere la categoria servirà una vera e propria impresa anche perché il Verona dopo aver completato la rimonta studia il sorpasso sciupato a Cremona.

Davvero una grande occasione persa per i gialloblù, perché anche il calendario dei veneti non è affatto semplice: dopo la sfida con l’Inter di mercoledì, la squadra di Zaffaroni affronterà infatti Lecce, Torino, Atalanta, Empoli e Milan all’ultima giornata.

Ancora sei giornate per meritare la permanenza in Serie A, gli scontri diretti sono molti e saranno decisivi. Ricordiamo che da quest’anno in caso di arrivo a pari punti delle terzultime verrebbe disputato uno spareggio su 90’ con rigori subito in caso di parità.

