Serie A: domenica d'altri tempi in Serie A, riprende il duello a distanza per lo scudetto

I rossoneri vivranno cinque giornate dalle emozioni contrastanti, consapevoli di un fattore: vincendo col Bologna, andrebbero dritti in Europa League comunque finisse la stagione, mandando la sesta in Conference e "condannando" la settima a non giocare nessuna coppa. Ecco perché la Fiorentina, attesa giovedì dalle semifinali di Conference contro il Betis, è sotto pressione. I viola devono vincere e sperare in qualche passo falso altrui per accorciare ulteriormente la classifica, che li vede a -4 dalla Champions. Palladino e i suoi giocheranno alle 15 e saranno privi di Kean, ancora ai box per un lutto familiare. Spazio dunque a Gudmundsson e Beltran davanti, con Folorunsho a fare le veci di Dodò (infortunato) sulla destra del 3-5-2: brutta perdita quella dell'ex Shakhtar, con tanta spinta in meno. Sull'altra corsia c'è Gosens, in mezzo sempre Cataldi con Mandragora-Fagioli mezzali. Nel derby contro l'Empoli, i toscani si giocano tantissimo come il Venezia: con una vittoria, potrebbero sognare di scavalcare il Lecce (26) e abbandonare la zona-retrocessione, che attualmente li vede penultimi con 25 punti. D'Aversa ha fatto turnover in Coppa Italia ed è pronto a rilanciare i titolari. Spazio a Fazzini-Esposito dietro Colombo, con Henderson-Grassi in mediana e Gyasi-Pezzella esterni. Marianucci sarà l'unico superstite della semifinale, in un undici profondamente rinnovato e voglioso di centrare degli importanti punti-salvezza. Apre il quadro delle sette gare odierne, in una domenica d'altri tempi, Como-Genoa alle 12.30: match complesso per Fabregas, che ha perso Diao (stagione finita) e non avrà Perrone per squalifica. Entrambe le squadre, però, sono ampiamente salve.