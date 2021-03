Serie A, designazioni arbitrali: Fabbri dirige il derby della Mole

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la ventinovesima giornata di Serie A: sarà Michael Fabbri a dirigere il derby della Mole tra Torino e Juventus, in programma sabato alle 18. Giacomelli sarà il fischietto di Bologna-Inter, mentre Piccinini arbitrerà Milan-Sampdoria. Di Martino per Napoli-Crotone, Pairetto per Sassuolo-Roma, Manganiello per Atalanta-Udinese e Giua per Lazio-Spezia.

Getty Images