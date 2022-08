Serie A, Cremonese-Torino 1-2: Sernicola arriva tardi, un autogol e Radonjic lanciano i granata

CREMONESE-TORINO 1-2

Doppio vantaggio granata, poi i grigiorossi accorciano le distanze ma restano a zero punti: Juric sale a sette

Colpo esterno del Torino contro la Cremonese nell'anticipo della terza giornata di Serie A. I granata espugnano Cremona 2-1 grazie all'autogol di Bianchetti nel primo tempo e alla rete di Radonjic nella ripresa, il gol di Sernicola nel finale serve solo a rendere meno severo il risultato per la squadra di Alvini che resta a zero punti e ultima in classifica. Sorride invece Juric che conferma il buon avvio stagionale e si porta a sette punti.

LA PARTITA

Prosegue l’ottimo avvio stagionale del Torino che espugna Cremona 2-1 e relega invece la Cremonese all’ultimo posto con ancora zero punti dopo tre partite. Gli uomini di Juric sono invece a sette. Avvio a ritmi lenti ma il primo lampo della partita coincide col vantaggio granata: al 17’ Radonjic mette in area, Vlasic calcia e trova la sfortunata deviazione di Bianchetti che mette fuori causa Radu. E’ l’autogol che vale l’1-0 per il Torino. La Cremonese prova a reagire ed è Baez sul finire del primo tempo a sfiorare il pari con un bel tiro vicino al palo. Nella ripresa parte meglio il Torino, sono gli ospiti i più pericolosi e dopo tre minuti Radu neutralizza la conclusione a giro di Radonjic, poi al 60’ ancora il portiere grigiorosso ipnotizza Linetty a tu per tu con il centrocampista granata. Sono le prove generali per il raddoppio che puntale arriva al 65’ con Radonjic, finalmente vincitore nella sfida con Radu e bravo a mettere dentro di testa dopo un dialogo con Vojvoda entrato da poco. Dessers prova a suonare la carica per la Cremonese al 71’ ma Milinkovic-Savic respinge in angolo. Passano dieci minuti e la Cremonese accorcia le distanze con Sernicola, servito da Dressers: bel tiro di sinistro sotto l’incrocio e il match è riaperto. La squadra di Alvini si getta in avanti, a un minuto dal 90’ uno scatenato Dressers mette ancora paura a Milinkovic-Savic ma l’assalto finale non basta: al triplice fischio è gioia per Juric.

LE PAGELLE

Radu 6,5 – Sempre sotto i riflettori dopo gli errori degli ultimi mesi, questa volta difende bene la sua porta tenendo viva la Cremonese

Okereke 6 – In costante movimento a cercare palloni per mettere in difficoltà gli avversari, ci prova con corsa e sacrificio

Linetty 6,5 – Qualità in mezzo al campo, capacità di saltare l’uomo, da lui passano tanti palloni in fase offensiva

Radonjic 7 – Il migliore dei suoi non solo per il gol, partecipa sempre alle azioni più pericolose e dialoga bene coi compagni

IL TABELLINO

CREMONESE-TORINO 1-2

CREMONESE (3-4-1-2): Radu 6,5, Aiwu 5,5 (41’ st Quagliata sv), Bianchetti 5, Vasquez 5,5, Baez 5 (17’ st Sernicola 6,5), Escalante 6 (40’ st Ciofani sv), Pickel 5,5 (24’ st Ascacibar sv), Valeri 5,5, Zanimacchia 5,5 (17’ st Buonaiuto sv), Dessers 7, Okereke 6. A disp.: Saro, Sarr, Di Carmine, Ghighlione, Castagnetti, Acella, Lochoshvili, Ndiaye, Milanese, Tsadjout. All. Alvini 5,5

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic 6, Schuurs 6, Buongiorno 6 (24’ st Djidji sv), Rodriguez 5,5, Singo 6,5, Linetty 6,5, Ricci 6, Aina 5,5 (11’ st Vojvoda 6,5), Vlasic 6, Radonjic 7 (41’ st Lukic sv), Sanabria 6 (40’ st Pellegri sv). A disp.: Berisha, Gemello, Bayeye, Ilkhan, Lazaro, Adopo, Seck, Garbett. All. Juric 6

Arbitro: Valeri 6

Marcatori: pt 17’ Bianchetti (C) aut., st 20’ Radonjic (T), st 35’ Sernicola (C)

Note: ammoniti Aina, Buongiorno, Linetty.

LE STATISTICHE DI CREMONESE-TORINO

Considerando anche la stagione scorsa, il Torino ha vinto le ultime quattro trasferte di fila in Serie A: la propria striscia migliore nella competizione dal 1946 (cinque, record per il club).

Il Torino ha vinto le prime due trasferte di campionato per la prima volta dalla stagione 1976/77.

Il Torino è imbattuto dopo tre giornate di campionato (2V, 1N) per la prima volta dal 2017/18 con Sinisa Mihajlovic in panchina (2V, 1N).

Il Torino ha vinto tutte le ultime quattro trasferte in Serie A contro squadre neopromosse (due in questa stagione, vs Monza e Cremonese): la propria serie migliore nella competizione dal periodo gennaio 1941-aprile 1943 (cinque).

Per la prima volta dopo sette stagioni di Serie A, la Cremonese ha iniziato il campionato con tre sconfitte consecutive. Nelle due stagioni precedenti, quattro delle cinque squadre con tre sconfitte nelle prime tre gare giocate hanno poi evitato la retrocessione (Torino e Udinese nel 2021; Verona e Salernitana nel 2022).

Nemanja Radonjic ha realizzato il primo gol in Serie A. Contro la Cremonese il serbo è stato il giocatore di movimento che ha toccato più palloni nell'area avversaria (11). Solo Gerard Deulofeu contro il Monza ha fatto meglio (12).

Mërgim Vojvoda ha preso parte attivamente ad almeno un gol in entrambe le ultime due presenze in Serie A con il Torino (assist vs Verona e Cremonese), sempre in trasferta.

Peer Schuurs è il giocatore che ha ingaggiato più duelli aerei vincendoli tutti in questa Serie A (7). Il difensore è il primo olandese del Torino nell’era dei tre punti a vittoria.

Primo gol in Serie A per Leonardo Sernicola, il primo in casa per un giocatore della Cremonese in Serie A da Andrea Tentoni il 6 aprile 1996 (doppietta vs Inter