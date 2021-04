Serie A: corsa Champions ancora tutta da scrivere. Napoli lanciato, per la Lazio decisivo il Milan

SERIE A

La cinquina ai biancocelesti porta la squadra di Gattuso a -1 da Juve e Atalanta e a -3 dal Milan secondo. E gli azzurri sulla carta hanno il calendario migliore

Ci aspetta un finale thrilling per la corsa a un posto in Champions League. Sei giornate di Serie A da disputare e un epilogo ancora tutto da scrivere con quattro squadre raccolte in tre punti - dal Milan secondo a quota 66 al Napoli a quota 63 e una Lazio a 58 che però deve recuperare la sfida contro il Torino. Si fa durissima per i biancocelesti ma una minima speranza resiste. Roma già tagliata fuori, a 10 punti dall'Atalanta terza, che ora si concentrerà in tutto e per tutto sulla doppia semifinale di Europa League contro il Manchester United. E proprio attraverso la porta dell'Europa League la squadra di Fonseca, in caso di conquista del trofeo nella finale del 26 maggio a Danzica, potrà accedere alla Champions.

Se l'Atalanta manca l'aggancio al Milan e la Roma ottiene un pareggio prezioso soprattutto per orgoglio e morale, dopo le tante occasioni da gol sprecate dalla squadra di Gasperini, in vista dell'impegno importantissimo contro lo United, il giovedì di campionato ci regala un Napoli-show, che manda in gol tutti i suoi uomini d'attacco (Mertens raggiunge quota 102 gol segnati ed eguaglia Antonio Vojak come miglior marcatore con la maglia azzurra nella storia della Serie A, e Insigne che sale a 83 con la terza doppietta casalinga). Cinque gol alla Lazio e le distanze sulle rivali che si accorciano: ora Juve e Atalanta distano solo una lunghezza e il Milan tre. Per i biancocelesti sarà decisiva la sfida di lunedì contro i rossoneri all'Olimpico. A guardare il calendario da qui alla fine, il Napoli sulla carta è quello atteso da un cammino meno duro rispetto alle altre squadre coinvolte.

SQUADRE E PUNTI 33.A GIORNATA 34.A GIORNATA 35.A GIORNATA 36.A GIORNATA 37.A GIORNATA 38.A GIORNATA Milan 66 LAZIO Benevento JUVENTUS TORINO Cagliari ATALANTA Atalanta 65 Bologna SASSUOLO PARMA Benevento GENOA Milan Juve 65 FIORENTINA UDINESE Milan SASSUOLO Inter BOLOGNA Napoli 63 TORINO Cagliari SPEZIA Udinese FIORENTINA Verona Lazio* 58 Milan Genoa FIORENTINA Parma ROMA SASSUOLO

* Da recuperare la gara con il Torino

** in minuscolo le gare in casa, in maiuscolo quelle in trasferta