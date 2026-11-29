LE STATISTICHE DI COMO-JUVENTUS

Il Como ha stabilito il proprio record di punti dopo le prime 13 gare in Serie A (contando sempre tre punti a vittoria): 29, superati i 24 della scorsa stagione.

Solo nel 1998/99 (18) la Juventus aveva collezionato meno dei 21 punti attuali dopo 13 gare di Serie A giocate nell'era dei tre punti a vittoria (21 anche nel 1995/96, 2001/02, 2015/16, 2021/22).

Il Como è la prima squadra a vincere tre partite di fila contro la Juventus in Serie A dal Parma tra maggio 2010 e maggio 2011 (tre match anche in quel caso).

Nico Paz (16G+10A) è uno dei due giocatori che hanno segnato almeno 10 gol e fornito almeno 10 assist nelle ultime due stagioni di Serie A insieme ad Adrien Rabiot (11G+10A).

Tasos Douvikas è solo il secondo giocatore del Como a segnare una marcatura multipla in un match contro la Juventus in Serie A, dopo Vittorio Ghiandi il 1° aprile 1951 (doppietta anche in quel caso).

Tasos Douvikas (7G in Serie A + 6 in Champions League) è uno dei due giocatori dei cinque maggiori campionati europei ad aver segnato più di cinque gol in due competizioni differenti in questa stagione insieme a Kylian Mbappé (14G in Liga e 6 in Champions League).

Nico Paz è l’unico giocatore ad aver segnato più di un gol su punizione diretta nelle ultime due stagioni di Serie A (due).

Solo Hakan Çalhanoğlu (nove) ha segnato più gol di Nico Paz (otto) da fuori area in Serie A dall’esordio dell’argentino nella massima serie (2024/25).

Tasos Douvikas (30) è uno dei tre giocatori di Serie A ad aver segnato almeno 30 gol tra tutte le competizioni nelle ultime due stagioni, insieme a Lautaro Martínez (30) e Donyell Malen (36).

Tasos Douvikas (21) è uno dei quattro giocatori ad aver segnato almeno 20 gol nelle ultime due stagioni di Serie A, insieme a Marcus Thuram (21), Lautaro Martínez (22) e Donyell Malen (27).

La Juventus ha subito gol su punizione diretta in Serie A per la prima volta dal 12 marzo 2022 (vs la Sampdoria).

Il Como ha vinto quattro partite casalinghe di Serie A per la prima volta dal 1980 (cinque) e ha mantenuto la porta inviolata per cinque match interni di fila nel torneo per la prima volta dal 1985 (cinque clean sheet anche in quel caso).

Quella di Randal Kolo Muani (al quinto minuto) è l’espulsione più rapida subita da un giocatore della Juventus dall'inizio di un match in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

