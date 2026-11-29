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La squadra di Fabregas sfrutta la superiorità numerica per il rosso al francese, si prende i tre punti e si riporta al quarto posto
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Grande vittoria del Como (che sale momentaneamente al quarto posto soprassando il Milan) nel tredicesimo turno di Serie A: al Sinigaglia la Juventus viene travolta 3-0 con le reti di Nico Paz e Douvikas (doppietta) dopo una follia di Kolo Muani in avvio. Il match si apre infatti subito con un colpo di scena: dopo meno di cinque minuti l'attaccante francese viene trattenuto da Valle, si innervosisce e girandosi rifila un pugno allo spagnolo: espulsione diretta e ospiti in inferiorità numerica di fatto per tutta la partita.
I lariani tengono a lungo il possesso del pallone, anche se Koopmeiners al 20’ impegna Butez con una conclusione da fuori. Anche dopo la mezzora c’è una grande chance per la Juve non sfruttata da Woltemade, ma a pochi istanti dall’intervallo gli uomini di Fabregas stappano la partita: al 46’ Nico Paz calcia in porta una punizione da posizione defilata, Vicario respinge ma l’orologio di Mariani segnala che il pallone ha varcato la linea di porta.
Si rientra negli spogliatoi sull’1-0, ma le cose per la squadra di Spalletti nella ripresa peggiorano: al 63’, sugli sviluppi di corner, dopo un batti e ribatti Douvikas si trova il pallone a tu per tu con Vicario, e non sbaglia con il destro firmando il 2-0. Il greco si ripete anche con il sinistro dalla distanza all’80’, dopo un assist delizioso di Nico Paz che arriva di testa dopo un “sombrero” a un avversario. Il Como domina e vince 3-0, salendo a 29 punti in classifica e momentaneamente al quarto posto (Milan scavalcato, impegnato domani sera a Cagliari). La Juventus resta bloccata a 21 punti, al settimo posto e alle spalle del Frosinone.
IL TABELLINO
Como-Juventus 3-0
Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah (dal 25’ st Kempf), Valle (dal 35’ pt Kaiki); Milla (dal 35’ pt Ricci), Perrone; Da Cunha (dal 25’ st Liberali), Nico Paz, Baturina; Douvikas (dal 39’ st Papaccioli). All. Fabregas. A disp. Vigorito, Sanchez, Smolcic, Dossena, Goldaniga, Addai, Diao, Lahdo, Caqueret.
Juventus (3-5-2): Vicario; Kalulu (dal 36’ st Cabal), Bremer, Lucumi; Celik (dal 44’ st Gatti), McKennie, Sarr (dal 25’ st Conceicao), Koopmeiners, Cambiaso (dal 25’ st Alajbegovic); Woltemade (dal 25’ st Ekhator), Kolo Muani. All. Spalletti. A disp. Pinsoglio, Neto, Kelly, Rugani, Douglas Luiz, Boga, Zhegrova.
Arbitro: Mariani.
Marcatori: 45’+1 Nico Paz (C), 63’ Douvikas (C).
Ammoniti: Valle (C), Da Cunha (C).
Espulsi: 5’ Kolo Muani (J).
LE STATISTICHE DI COMO-JUVENTUS
Il Como ha stabilito il proprio record di punti dopo le prime 13 gare in Serie A (contando sempre tre punti a vittoria): 29, superati i 24 della scorsa stagione.
Solo nel 1998/99 (18) la Juventus aveva collezionato meno dei 21 punti attuali dopo 13 gare di Serie A giocate nell'era dei tre punti a vittoria (21 anche nel 1995/96, 2001/02, 2015/16, 2021/22).
Il Como è la prima squadra a vincere tre partite di fila contro la Juventus in Serie A dal Parma tra maggio 2010 e maggio 2011 (tre match anche in quel caso).
Nico Paz (16G+10A) è uno dei due giocatori che hanno segnato almeno 10 gol e fornito almeno 10 assist nelle ultime due stagioni di Serie A insieme ad Adrien Rabiot (11G+10A).
Tasos Douvikas è solo il secondo giocatore del Como a segnare una marcatura multipla in un match contro la Juventus in Serie A, dopo Vittorio Ghiandi il 1° aprile 1951 (doppietta anche in quel caso).
Tasos Douvikas (7G in Serie A + 6 in Champions League) è uno dei due giocatori dei cinque maggiori campionati europei ad aver segnato più di cinque gol in due competizioni differenti in questa stagione insieme a Kylian Mbappé (14G in Liga e 6 in Champions League).
Nico Paz è l’unico giocatore ad aver segnato più di un gol su punizione diretta nelle ultime due stagioni di Serie A (due).
Solo Hakan Çalhanoğlu (nove) ha segnato più gol di Nico Paz (otto) da fuori area in Serie A dall’esordio dell’argentino nella massima serie (2024/25).
Tasos Douvikas (30) è uno dei tre giocatori di Serie A ad aver segnato almeno 30 gol tra tutte le competizioni nelle ultime due stagioni, insieme a Lautaro Martínez (30) e Donyell Malen (36).
Tasos Douvikas (21) è uno dei quattro giocatori ad aver segnato almeno 20 gol nelle ultime due stagioni di Serie A, insieme a Marcus Thuram (21), Lautaro Martínez (22) e Donyell Malen (27).
La Juventus ha subito gol su punizione diretta in Serie A per la prima volta dal 12 marzo 2022 (vs la Sampdoria).
Il Como ha vinto quattro partite casalinghe di Serie A per la prima volta dal 1980 (cinque) e ha mantenuto la porta inviolata per cinque match interni di fila nel torneo per la prima volta dal 1985 (cinque clean sheet anche in quel caso).
Quella di Randal Kolo Muani (al quinto minuto) è l’espulsione più rapida subita da un giocatore della Juventus dall'inizio di un match in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).