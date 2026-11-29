Le pagelle: Nico Paz è tutto il bello del calcio, Vicario ha colpe sul primo gol
Ricci entra bene, Baturina in ombra, Woltemade si mangia un goldi Enzo Palladini
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COMO
Butez 6 - Quando la sua squadra si trova in superiorità numerica, ossia quasi subito, capisce che non sarà una notte da tregenda. Pronto a respignere un tentativo di Koopmeiners a metà primo tempo.
Yan Couto 6 - L'approccio alla partita non è di quelli che riempiono gli occhi, tanto che Fabregas gli lancia segnali minacciosi già a metà del primo tempo. Poi si mette in riga.
Jacobo Ramon 6,5 - Ha spesso la libertà di muoversi rompendo la linea difensiva per andare a proporsi in avanti, anche più di quello che è abituato a fare.
Chalobah 6 - La solita presenza rassicurante davanti a Butez, con poche sbavature negli appoggi.
Dal 25' st Kempf 6 - Entra e gestisce la zona centrale dell'area insieme a Jacobo Ramon.
Alex Valle 5 - Un'ammonizione immediata, sommata a qualche imprecisione negli appoggi, gli costa una sostituzione prematura ben prima che finisca il primo tempo.
Dal 35' pt Kaiki Bruno 6 - Compitino senza grandi squilli, su e giù dalla fascia sinistra.
Milla 6 - Mezz'ora a distribuire gioco con la solita lucidità, poi deve arrendersi a un infortunio.
Dal 35' pt Ricci 6,5 - La cura Fabregas non ha ancora ottenuto gli effetti sperati sulla sua personalità, ma che ci siano qualità interessanti da risvegliare è più che evidente.
Perrone 6 - Solito lavoro in mezzo al campo, non molto appariscente ma utile alla causa.
Da Cunha 6 - Largo a destra, non è proprio il suo ruolo preferito. Fabregas gli chiede di stare molto largo e di pressare, forse di mette un po' troppa foga e si fa ammonire dopo meno di un quarto d'ora.
Dal 25' st Liberali 6 - Un po' di minuti con qualche giocata interessante, che ha nel dna.
Nico Paz 8 - Gli lasciano insolitamente (e forse improvvidamente) un po' di spazio, che il fantasista argentino sfrutta solo in parte nei primi minuti. Poi, verso la fine del primo tempo, comincia a diventare molto minaccioso. Nel recupero del primo tempo il suo capolavoro su punizione, che sorprende Vicario sul primo palo. Poi ecco la giocata che pochi al mondo sarebbero in grado di fare: sombrero seguito da un assist - di testa per Douvikas che segna il 3-0.
Baturina 5,5 - Meno incisivo del solito, preso in mezzo tra Kalulu e McKennie, fa molta fatica a esprimersi.
Douvikas 7 - Un faticoso avvio di partita per lui, preso in mezzo dai due mastini Bremer e Lucumi ma anche imprigionato tra le due linee molto compatte della Juventus. poi alla prima occasione, da vero rapace, butta in porta il pallone del 2-0. Pochi palloni giocati ma inverosimilmente utili: suo anche il gol del 3-0 con un gran tiro di sinistro. Palloni toccati pochissimi, resa massima.
Dal 39' st Papaccioli sv.
Allenatore Fabregas 7 - Ha dato a questa squadra il carattere e la personalità delle big europee. Un lavoro splendido.
JUVENTUS
Vicario 5 - Comincia con una parata il suo duello con Nico Paz, ma poi - con qualche colpa evidente - si fa beffare su punizione. Meno colpevole sugli altri gol.
Kalulu 5,5 - Più o meno occupa la stessa posizione sia in undici contro undici che in dieci contro undici, ma di partecipare alla costruzione del gioco se ne parla raramente.
Dal 36' st Cabal sv.
Bremer 6 - Non ha molte alternative, deve stare lì in mezzo, saltare in continuazione, fare attenzione. In stato d'assedio funziona così.
Lucumi - Il tipo di partita che piace a lui, molti duelli fisici senza esclusione di colpi, la necessità di uscire qualche volta con la palla al piede. Il suo pane.
Celik 5 - Dopo cinque minuti da esterno destro alto deve spostarsi nel poco gradito ruolo di esterno sinistro basso, dove comunque prova a rendersi utile senza grande successo.
Dal 44' st Gatti sv.
Sarr 5 - Il clima da battaglia che si instaura dopo pochi minuti non gli dispiace, trattandosi di un guerriero. Qualche uscita dalla zona difensiva fa respirare la squadra nella prima mezz'ora, poi però si spegne alla distanza e sparisce.
Dal 25' st Conceiçao 5,5 - Sembra strano, ma dal suo ingresso in campo il suo lavoro è prevalentemente difensivo. Non si può fare altrimenti.
Koopmeiners 5 - Prova a ragionare in mezzo a un turbinio di situazioni complicate, in qualche caso ci riesce anche come quando arriva al tiro per la prima volta nella partita, poco prima della metà del primo tempo. Da lì in poi perde l'orientamento,
Cambiaso 6 - Nel 4-4-1 che va a formarsi dopo l'espulsione di Kolo Muani sta in verticale davanti a Celik, ovviamente con compiti prevalentemente difensivi. Ma questa volta li svolge diligentemente.
McKennie 5,5 - Fare l'esterno alto con Kalulu alle spalle dovrebbe facilitare il lavoro del texano, che invece fa arrabbiare Spalletti per qualche errore nelle transizioni. Però almeno prova ad attaccare alle spalle la difesa del Como ed è già qualcosa. Ma alla lunga si perde anche lui.
Kolo Muani 3 - Senza senso per un giocatore della sua esperienza la reazione che lo porta a concludere la propria partita con un cartellino rosso dopo meno di cinque minuti di gioco.
Woltemade 5 - Si sacrifica molto, mettendosi al servizio della squadra anche in fase difensiva. Però butta via un'occasione molto favorevole a dieci minuti dalla fine del primo tempo, tirando alto. Spalletti lo richiama perché non ritiene sufficiente il suo apporto.
Dal 25' st Ekhator 5 - Il suo ingresso non porta molti benefici.
Allenatore Spalletti 5 - Non ha colpe sul rosso a Kolo Muani, limitare i danni era l'obiettivo, fallito anche quello.