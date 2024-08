Serie A: Como e Cagliari non si fanno male, 1-1 nel posticipo del lunedì

CAGLIARI-COMO 1-1

Piccoli apre le marcature, Cutrone pareggia e torna al gol in Serie A dopo due anni. Termina in parità la sfida tra Nicola e Fabregas, che fa debuttare Sergi Roberto

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La 2a giornata della Serie A consegna il primo punto in classifica al Como, che mostra una significativa crescita e sfiora anche il successo nel finale. All'Unipol Domus arriva un pareggio per 1-1 contro il Cagliari, che sblocca la sfida con Roberto Piccoli (44') e viene raggiunto da Patrick Cutrone (53') nella ripresa. Bravo Fabregas a dare la svolta coi suoi giovani: ottima l'impressione fornita da Nico Paz e Perrone, debutta anche Sergi Roberto.

LA PARTITA

Dopo la scoppola subita dalla Juventus, il Como si rialza e pareggia contro il Cagliari: è 1-1 all'Unipol Domus, coi lariani che sfiorano la vittoria e hanno più di un rammarico. Spingono subito le squadre, che giocano un primo tempo ad altissima intensità e dai grandi duelli fisici. Belotti si vede annullare (giustamente) un gol per offside e le occasioni arrivano solo dopo una ventina di minuti. Luvumbo e Piccoli saggiano i riflessi di Piccoli, Cutrone e Strefezza trovano un attento Scuffet. Il pareggio sarebbe il risultato giusto, ma al 44' ecco la rete che sblocca il risultato. Barba non si capisce con Reina, nessuno dei due va sul pallone e in mezzo ai due "litiganti" sbuca Piccoli: l'attaccante incorna ed è 1-0 al 44'. La ripresa inizia con un cambio che svolta la gara: Fabregas inserisce l'ex Velez Perrone, arrivato dal Man City, che fornisce subito geometrie e tempi di gioco diversi ai lariani.

Il Como cambia ritmo e pareggia su azione da corner: sponda di Dossena e zampata di Cutrone, che insacca sul secondo palo per l'1-1 al 53. Cesc inserisce anche Nico Paz, arrivato dal Real Madrid, che sfiora subito il gol: bellissimo il suo tiro che, complice una deviazione, costringe Scuffet agli straordinari. Nel finale latitano le energie e il Como rischia di farsi del male da solo: un'altra incomprensione tra Reina e Barba fa sfiorare un clamoroso autogol, evitato solo per la reazione del portiere. L'ex Napoli e Villarreal è incerto anche su un tiro di Marin, ma si salva e nel recupero gli ospiti hanno due clamorose occasioni: Cerri le spreca entrambe, calciando in curva. Finisce così, col rammarico di Fabregas e dei lariani: è 1-1 contro il Cagliari, che sale a due punti. Primo punto, invece, per un Como coraggioso e dall'ottima proposta di gioco: un'idea offensiva che, se verrà affinata col passare delle settimane, potrà regalare molte soddisfazioni.

LE PAGELLE

Piccoli 6.5 - Nicola gli chiede di tenere su la squadra da solo e l'ex Atalanta svolge il compito alla perfezione. Agisce da ottima spalla per la manovra offensiva, poi la zampata "alla Inzaghi" che sblocca la sfida.

Luperto 6.5 - Difensore a tutto campo e assist-man. Annulla Belotti prima e Cerri poi, ma soprattutto partecipa all'azione del gol: sua la sponda che manda in tilt Reina e Barba, propiziando l'1-0.

Nico Paz 6.5 - In mezz'ora mostra la qualità tecnica di chi veniva ritenuto il prossimo gioiello del Real Madrid, e ha debuttato con gol in Champions. Accelerazioni prepotenti, tecnica sopraffina e un pallone d'oro che Cerri spreca al 93'.

Reina 5.5 - Fabregas lo preferisce ad Emil Audero per la sua capacità nell'impostare, ma l'ex Napoli mostra rare incertezze. Lo svantaggio nasce da una sua indecisione, poi rischia grosso con un paio di respinte incerte. Prova rivedibile.

Barba 5 - Gira a vuoto per tutta la gara, qualsiasi sia l'avversario che si trova di fronte. Suo l'errore iniziale nell'azione dell'1-0, che genera la rete di Piccoli. Rischia l'autogol con un folle retropassaggio nel finale e chiude sulle gambe: inspiegabilmente non viene sostituito.

IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2) - Scuffet 6.5; Zappa 5.5, Mina 6 (22' st Palomino 6), Luperto 6.5; Azzi 6, Deiola 6, Prati 6 (14' st Adopo 6), Marin 6, Augello 6 (35' st Obert sv); Luvumbo 6 (22' st Lapadula 6), Piccoli 6.5 (35' st Pavoletti sv). A disposizione: Iliev, Sherri, Hatzidiakos, Viola, Jankto, Wieteska, Pereiro, Mutandwa, Felici. All. Nicola.

COMO (4-4-2) - Reina 5.5; Iovine 5.5, Dossena 6 (43' st Goldaniga sv), Barba 5, Alberto Moreno 5.5; Strefezza 6.5, Braunoder 5.5 (1' st Perrone 6.5), Mazzitelli 5.5 (24' st Sergi Roberto 6), Da Cunha 5.5 (13' st Nico Paz 6.5); Cutrone 6.5, Belotti 5.5 (13' st Cerri 5.5). A disposizione: Audero, Vigorito, Sala, Gabrielloni, Jasim, Fadera, Engelhardt.

Arbitro: Di Bello.

Marcatori: 44' Piccoli (Ca), 8' st Cutrone (Co).

Ammoniti: Braunoder (Co), Prati (Ca), Alberto Moreno (Co), Marin (Ca).

Espulsi: -

LE STATISTICHE

• Il Cagliari è rimasto imbattuto nelle prime due gare di un campionato di Serie A per la prima volta dal 2011/12 (due vittorie in quel caso).

• Il Cagliari ha pareggiato entrambe le prime due partite stagionali in Serie A per la prima volta dal 1981/82.

• Il Como ha tentato 14 tiri contro il Cagliari, di cui quattro nello specchio, dopo le tre conclusioni alla prima giornata contro la Juventus (zero nello specchio).

• L'ultimo gol di Patrick Cutrone in Serie A risaliva al 14 maggio 2022, con l’Empoli, contro la Salernitana guidata allora da Davide Nicola.

• Patrick Cutrone è il primo giocatore del Como a trovare la rete in Serie A da Mirko Benin il 24 maggio 2003, contro il Torino.

• Due degli ultimi tre gol in Serie A di Roberto Piccoli sono arrivati di testa, uno in più rispetto ai precedenti 11 messi a segno nella massima serie.

• Tre degli ultimi quattro gol in Serie A di Roberto Piccoli sono arrivati da titolare, dopo una serie di sei gol consecutivi realizzati partendo dalla panchina.

• Dall'inizio dello scorso campionato, Alberto Dossena ha fornito cinque assist in Serie A, nessun difensore centrale ha fatto meglio di lui nel periodo nella competizione.

• Sebastiano Luperto ha servito il suo quarto assist in Serie A, di cui due arrivati nel 2024 - il precedente risale al 27 gennaio scorso, sul campo della Juventus.

• Gianluca Lapadula ha disputato la sua 150ª partita in Serie A.