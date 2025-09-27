Serie A, Como-Cremonese 1-1: Baschirotto risponde a Nico Paz, grigiorossi ancora imbattuti

Como in pieno controllo del gioco fin dai primi minuti di gioco con il possesso palla che però risulta lento e prevedibile per merito della Cremonese, schierata a difesa della propria metà campo con ordine dal tecnico Nicola. Dopo un quarto d'ora di studio è arrivata la prima occasione per i lariani e a crearla è stato il portiere Butez, rapido a rilanciare Rodriguez in profondità; l'assist però non è stato sfruttato al meglio da Kuhn. Una prova per quello che però è stato il gol al 32' sempre con Jesus Rodriguez protagonista sulla sinistra e lanciato da un compagno, questa volta Douvikas, bravo a saltare Terracciano al limite e a servire Nico Paz per l'1-0.