Serie A, Cagliari-Udinese 0-4: show friulano in casa di Mazzarri

CAGLIARI-UDINESE 0-4

La formazione di Cioffi domina e passa all'Unipol Domus grazie ai gol di Deulofeu (doppietta), Makengo e Molina: i sardi restano penultimi

Udinese scatenata nella diciottesima giornata di Serie A: i bianconeri dominano all'Unipol Domus e travolgono 4-0 il Cagliari di Mazzarri, sempre più penultimo in classifica. Friulani avanti dopo 4' con Makengo, poi Deulofeu raddoppia su punizione al 45'. Nella ripresa, Molina firma il tris al 50', i sardi restano in dieci per il rosso a Marin e gli ospiti calano il poker con un altro strepitoso gol di Deulofeu, che firma la doppietta.













































































LA PARTITA

La desolazione dopo la chiusura del match da parte di Maresca, i fischi dell'Unipol Domus nei confronti di un Cagliari sempre più in fondo alla classifica di Serie A: questa l'immagine più potente dell'anticipo serale della diciottesima giornata, che vede l'Udinese dominare e vincere con pieno merito per 4-0 in casa della formazione di Mazzarri. Lo 0-0 dura appena 3 minuti, poi i sardi sbagliano in uscita con Godin e Udogie serve Makengo, che controlla e di punta batte Cragno firmando il vantaggio bianconero. I padroni di casa provano subito a reagire, ma Silvestri è fenomenale nel respingere il destro da distanza ravvicinata di Pavoletti. Poco prima dell'intervallo, i friulani trovano il raddoppio: Dalbert insegue Makengo e lo atterra, rimediando il cartellino giallo e provocando la punizione trasformata magistralmente da Deulofeu, che firma il 2-0 al 45' lasciando immobile Cragno.



Mazzarri prova a stravolgere la squadra nella ripresa, inserendo Keita, Caceres e Lykogiannis al posto di Nandez, Carboni e Dalbert. Al 50', però, gli ospiti trovano il tris con lo strepitoso destro di Molina, che dal limite dell'area fa partire una rasoiata che fulmina Cragno: 3-0 e partita chiusa. La situazione peggiora ulteriormente al 66' quando Marin, già ammonito, interviene su Makengo e rimedia il secondo giallo, lasciando i rossoblù in dieci. L'Udinese ne approfitta subito e trova il 4-0 tre minuti dopo: a segnare è ancora Deulofeu, che con un favoloso destro a giro che finisce all'incrocio dei pali firma il poker. I bianconeri non si fermano e sfiorano la manita con Soppy, entrato al posto di Molina. Finisce 4-0 e senza recupero per uno sconsolato Mazzarri, impotente di fronte al tracollo del suo Cagliari e al delirio dell'Udinese, che sale a 20 punti e allunga proprio sui sardi e sul Genoa, a quota 10 in zona retrocessione.



LE PAGELLE

Godin 5 - Non mette in mostra tutta la sua esperienza, anzi: sbaglia lui in uscita in occasione dello 0-1.



Marin 4,5 - Chiude una pessima serata in mediana con due cartellini gialli che gli faranno anche saltare la Juventus.



Pavoletti 6 - Uno dei pochi a lottare e a sfiorare il gol: ma Silvestri è attento.



Makengo 7,5 - Spacca la partita con la rete al 4', poi giganteggia a centrocampo: causa anche la punizione del raddoppio e il rosso a Marin.



Molina 7 - Chiude virtualmente i giochi con un poderoso destro all'angolino che vale il tris.



Deulofeu 8 - Doppietta strepitosa: punizione perfetta e destro all'incrocio che stendono il Cagliari. Incontenibile.



IL TABELLINO

CAGLIARI-UDINESE 0-4

Cagliari (3-5-2): Cragno 6; Ceppitelli 5,5 (25' st Zappa 6), Godin 5, Carboni 5 (1' st Caceres 5,5); Bellanova 5,5, Nandez 5 (1' st Keita 5,5), Marin 4,5, Grassi 5,5, Dalbert 5 (1' st Lykogiannis 5,5); Pavoletti 6 (25' st Deiola 6), Joao Pedro 6. A disp.: Aresti, Radunovic, Altare, Pereiro, Oliva, Faragò, Obert. All.: Mazzarri 4,5

Udinese (3-5-2); Silvestri 6,5; Becao 6,5, Nuytinck 6,5, Samir 6; Molina 7 (36' st Soppy 6), Arslan 6,5 (30' st Jajalo 6), Walace 6, Makengo 7,5, Udogie 6,5 (36' st Zeegelaar 6); Beto 6 (42' st Samardzic sv), Deulofeu 8 (30' st Pussetto 6). A disp.: Padelli, Carnelos, Perez, Nestorovski, Forestieri, De Maio. All.: Cioffi 7

Arbitro: Maresca

Marcatori: 4' Makengo, 45' e 24' st Deulofeu, 5' st Molina

Ammoniti: Marin (C), Dalbert (C), Deulofeu (U), Bellanova (C), Becao (U)

Espulsi: al 66' Marin (C) per somma di ammonizioni

LE STATISTICHE

L'Udinese ha ottenuto un successo esterno in Serie A con almeno quattro reti di margine per la prima volta da marzo 2011, anche in quel caso a Cagliari.

Gerard Deulofeu ha realizzato la sua prima doppietta in Serie A (sei gol in questo campionato): nei cinque maggiori campionati europei, ha fatto meglio solo nel 2018/19 con la maglia del Watford in Premier League. (10 gol)

Gerard Deulofeu ha realizzato 33 reti nei cinque grandi campionati europei, il primo gol realizzato questa sera è stato il suo primo da punizione diretta.

La rete di Jean-Victor Makengo è stata la più rapida incassata dal Cagliari in Serie A da luglio 2020, realizzata da Okaka proprio con la maglia dell'Udinese.

Jean-Victor Makengo è il primo giocatore francese a trovare il gol con la maglia dell'Udinese in Serie A da Sebastien De Maio nel maggio 2019, anche in quel caso contro il Cagliari.

Nahuel Molina ha segnato il terzo gol in campionato; superato il record personale siglato nella scorsa stagione (due). Tra i difensori, solo Domenico Criscito (cinque) e Juan Cuadrado (quattro) hanno realizzato più reti di lui nella Serie A in corso.

Destiny Udogie è il terzo giocatore italiano nato dopo il 1/1/2002 ad aver servito un assist in Serie A dopo Riccardo Calafiori e Brian Oddei.

Il Cagliari ha subito 38 reti dopo le prime 18 partite di questo campionato: a questo punto della stagione in Serie A, ha fatto peggio solo nel 2016/17 (42 gol incassati).

Il Cagliari è la squadra che ha subito più reti da punizione diretta nei cinque grandi campionati europei 2021/22 (quattro).

Nahuel Molina e Tolgay Arslan hanno disputato la loro 50ª partita con la maglia dell'Udinese in tutte le competizioni.