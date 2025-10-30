Serie A, Cagliari-Sassuolo 1-2: Laurienté e Pinamonti fanno gioire i neroverdi

LA PARTITA

Il Sassuolo strappa tre punti anche senza Berardi, Cagliari ko 2-1. Sotto il diluvio della Unipol Domus il primo tempo è piuttosto bloccato. I padroni di casa sembrano avere più intensità nelle fasi iniziali, ma con il passare dei minuti gli emiliani prendono fiducia. I sardi riescono a stappare la partita con Esposito, ma la rete dell’ex Empoli viene annullata per fuorigioco. Le due formazioni rientrano negli spogliatoi a reti bianche, sullo 0-0. In avvio di ripresa l’equilibrio si rompe: punizione perfetta di Laurienté al 54’, con Caprile che resta immobile a osservare il pallone che si insacca. Gli uomini di Pisacane reagiscono con la traversa scheggiata da Zappa, ma al 65’ i neroverdi raddoppiano: palla recuperata in trequarti, Volpato allarga per Pinamonti che buca Caprile sul primo palo dopo una finta di tiro su Prati. I rossoblù non si danno per vinti, e otto minuti più tardi dimezzano il divario: Gaetano e Felici (entrambi entrati da pochi minuti) costruiscono sulla destra, imbucando per la zampata vincente di Sebastiano Esposito, per il 2-1. Nel finale i padroni di casa provano a strappare almeno il pareggio, ma gli ospiti si difendono bene rischiando poco. Vince il Sassuolo 2-1 e sale a 13 punti, Cagliari al terzo ko consecutivo in casa e fermo a quota 9.