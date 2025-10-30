Serie A, Cagliari-Sassuolo 1-2: Laurienté e Pinamonti fanno gioire i neroverdi

© ipa
La squadra di Pisacane si arrende ancora in casa, ai sardi non basta il ritorno al gol di Esposito
Inizia a completarsi il quadro della nona giornata di Serie A. Nel match delle 18.30 di giovedì il Sassuolo è corsaro a Cagliari, gli emiliani passano 2-1. Dopo un primo tempo piuttosto bloccato nella ripresa Laurienté firma il vantaggio al 54’ con un bel calcio di punizione, poi Pinamonti raddoppia al 65’. Al 73’ Sebastiano Esposito accorcia le distanze, ma non basta. Gli uomini di Grosso salgono a 13 punti, rossoblù fermi a quota 9.
LA PARTITA
Il Sassuolo strappa tre punti anche senza Berardi, Cagliari ko 2-1. Sotto il diluvio della Unipol Domus il primo tempo è piuttosto bloccato. I padroni di casa sembrano avere più intensità nelle fasi iniziali, ma con il passare dei minuti gli emiliani prendono fiducia. I sardi riescono a stappare la partita con Esposito, ma la rete dell’ex Empoli viene annullata per fuorigioco. Le due formazioni rientrano negli spogliatoi a reti bianche, sullo 0-0. In avvio di ripresa l’equilibrio si rompe: punizione perfetta di Laurienté al 54’, con Caprile che resta immobile a osservare il pallone che si insacca. Gli uomini di Pisacane reagiscono con la traversa scheggiata da Zappa, ma al 65’ i neroverdi raddoppiano: palla recuperata in trequarti, Volpato allarga per Pinamonti che buca Caprile sul primo palo dopo una finta di tiro su Prati. I rossoblù non si danno per vinti, e otto minuti più tardi dimezzano il divario: Gaetano e Felici (entrambi entrati da pochi minuti) costruiscono sulla destra, imbucando per la zampata vincente di Sebastiano Esposito, per il 2-1. Nel finale i padroni di casa provano a strappare almeno il pareggio, ma gli ospiti si difendono bene rischiando poco. Vince il Sassuolo 2-1 e sale a 13 punti, Cagliari al terzo ko consecutivo in casa e fermo a quota 9.
LE PAGELLE
Esposito 6 – Dopo un primo tempo estremamente difficile riesce a tornare al gol dopo 284 giorni. È l’uomo di maggior talento del Cagliari, ma forse deve fare ancora uno step.
Obert 5 – Soffre Volpato a lungo nel corso della gara, perde il pallone sanguinoso in occasione della rete di Pinamonti. Molto meglio da terzino rispetto a questa versione da “braccetto” della difesa a tre.
Laurienté 7 – Fin dal primo tempo cerca un paio di giocate personali (senza spunti): nella ripresa apre le marcature con una punizione magistrale.
Volpato 6.5 – Non fa rimpiangere più di tanto l’assenza di Berardi. Un po’ impreciso in alcune occasioni, ma sempre attivo. È lui a servire il pallone a Pinamonti sul 2-0 momentaneo.
IL TABELLINO
Cagliari-Sassuolo 1-2
Cagliari (3-5-2): Caprile 5.5; Zappa 6 (dal 17’ st Felici 6.5), Ze Pedro 5.5, Obert 5; Palestra 6, Adopo 6 (dal 39’ st Mazzitelli sv), Prati 5.5, Folorunsho 5.5 (dal 17’ st Gaetano 6), Idrissi 5.5; Esposito 6 (dal 38’ st Luvumbo sv), Borrelli 5.5 (dal 32’ st Pavoletti sv). All. Pisacane. A disp. Ciocci, Sarno, Luperto, Mina, Rodriguez, Di Pardo, Liteta, Cavuoti, Kilicsoy.
Sassuolo (4-3-3): Muric 5.5; Walukiewicz 6, Idzes 5.5, Candé 6, Coulibaly 6; Thorsvedt 5.5 (dal 30’ st Vranckx sv), Matic 6, Koné 6 (dal 40’ st Iannoni sv); Volpato 6.5 (dal 40’ st Cheddira sv), Pinamonti 7 (dal 30’ st Moro sv), Laurienté 7 (dal 30’ st Fadera sv). All. Grosso. A disp. Turati, Zacchi, Doig, Muharemovic, Odenthal, Paz, Lipani, Pierini.
Arbitro: Pairetto.
Marcatori: 54’ Laurienté (S), 65’ Pinamonti (S), 73’ Esposito (C).
Ammoniti: Folorunsho (C), Obert (C), Idrissi (C), Caprile (C); Thorsvedt (S), Fadera (S), Walukiewicz (S), Iannoni (S).
Espulsi: -
LE STATISTICHE OPTA DI CAGLIARI-SASSUOLO
Il Sassuolo ha collezionato 13 punti nelle prime nove partite di questo campionato, risultato migliore di quello ottenuto nelle ultime tre stagioni di Serie A a questo punto del campionato.
Sebastiano Esposito è tornato a segnare in Serie A dopo 23 partite a secco, con l’ultimo gol che risaliva al 19 gennaio 2025.
Armand Laurienté non segnava su calcio di punizione diretto in Serie A dal 6 marzo 2023 contro la Cremonese.
Le tre reti di Andrea Pinamonti in questo campionato sono tutte arrivate in trasferta, una sola in meno di quelle realizzate nello scorso campionato fuori casa.
Cristian Volpato ha già fornito due assist in questo campionato, sua unica stagione di Serie A in cui è riuscito a fornire più di un passaggio vincente.
Con due gol e un assist Armand Laurienté ha preso parte a tre delle ultime sei reti del Sassuolo in Serie A.
Quella di oggi è stata la 100ª presenza di Kristian Thorstvedt con il Sassuolo tra tutte le competizioni.
Matteo Prati e Gianluca Gaetano hanno collezionato oggi la loro presenza numero 50 con il Cagliari in tutte le competizioni.