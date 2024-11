Serie A, Cagliari-Milan 3-3: Zappa goleador rovina lo show di Leao, Fonseca frena in Sardegna

Da quando il dato è disponibile (dal 2004/05), solo Nicola Sansone con il Bologna (00:32'', il 15 aprile 2023) e Gregoire Defrel con la Sampdoria (00:33'', il 30 marzo 2019) avevano realizzato un gol più veloce rispetto a Nadir Zortea (01:03'') contro il Milan in Serie A.

Con la doppietta odierna contro il Cagliari, Rafael Leão ha trovato la sua 50ª rete in Serie A; in aggiunta, l’ultima volta che il portoghese aveva realizzato due gol nello stesso match di campionato risaliva al 4 giugno 2023 contro l’Hellas Verona.

Il Cagliari ha realizzato tre gol in un match contro il Milan solo per la quarta volta nella sua storia in Serie A – dopo i successi per (3-1, aprile 1969) e (3-2, maggio 1976) e la sconfitta per (3-4, novembre 2009).

Nelle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2022/23) il Milan è la squadra che ha subito più gol nei primi 5 minuti di gioco (10 – segue l’Empoli con otto).

Il Cagliari è una delle due formazioni – insieme al Lecce - contro cui Rafael Leão ha realizzato più reti in Serie A (cinque, vs entrambe).

Quello di Nadir Zortea contro il Milan (01:03’’) è il primo gol realizzato da un giocatore del Cagliari nei primi 5’ di gioco in Serie A dalla rete di João Pedro contro la Sampdoria nella competizione (03:49’’), il 17 ottobre 2021.

Tijjani Reijnders ha preso parte a cinque gol nelle sue ultime quattro presenze con il Milan tra tutte le competizioni (quattro reti e un assist), tante quante nelle sue precedenti 38 gare con i rossoneri (due gol e tre assist).

Con la rete contro il Milan, Nadir Zortea (due in nove match finora in questo campionato) ha eguagliato il proprio record di marcature stagionali in Serie A (due appunto in 19 match tra Atalanta e Frosinone nello scorso torneo).

Nessuna squadra ha segnato più gol del Milan nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato: cinque, al pari di Atalanta e Inter.

Gabriele Zappa è il primo difensore a realizzare una doppietta contro il Milan in Serie A da Hans-Peter Briegel con la Sampdoria, il 20 novembre 1986.

Il Cagliari è una delle due formazioni – insieme al Venezia - che contano più incontri con almeno due gol incassati in questa Serie A (otto entrambe).

Il Milan ha incassato tre reti in uno stesso match di Serie A (3-3 vs Cagliari) per la prima volta dal 25 maggio 2024 (3-3 casalingo vs Salernitana in quel caso).

Francesco Camarda (16 anni e 244 giorni) è diventato il secondo calciatore più giovane a partire titolare in Serie A con il Milan nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Gianluigi Donnarumma (16 anni e 242 giorni vs Sassuolo, il 25 ottobre 2015); il classe 2008 è anche il quarto più giovane a disputare un match dal 1’ nel torneo nel periodo – dopo Pietro Pellegri (16 aa 72 gg), Honest Ahanor (16 aa 218 gg) e l’ex portiere rossonero (16 aa 242 gg).

Con 24 anni e 358 giorni (vs Cagliari), il Milan ha schierato la sua più giovane formazione titolare in Serie A a partire dal 3 maggio 2023 (vs Cremonese – 24 anni e 165 giorni in quel caso).