Serie A, Cagliari-Empoli 2-2: Farias salva Maran al 91'

20/01/2019

LA PARTITA

Cagliari ed Empoli arrivano alla sfida della Sardegna Arena con la necessità di vincere. Maran recupera Srna e Pavoletti, anche se non al 100%, e schiera dal primo minuto Birsa, acquistato dal Chievo nel mercato di gennaio. Innesti che forse avrebbe gradito anche Iachini (alla 500esima panchina tra i professionisti). Il suo Empoli è decimato tra centrocampo e attacco per le assenze di Krunic, La Gumina e Bennacer. Al loro posto giocano Acquah, Zajc e Brighi. Le fasi di studio dei primi minuti portano solo a un gol giustamente annullato a Pavoletti per fuorigioco. Il Cagliari offre un buon giro palla grazie alla qualità tecnica dei suoi interpreti. La manovra però non trova sbocco in attacco. L'Empoli si difende bene e Pavoletti finisce spesso oltre la linea della difesa toscana. Proprio l'attaccante ha sui piedi l'occasione dell'1-0: su lancio da centrocampo, vince il duello fisico con Silvestre e tenta il tiro in acrobazia che finisce alto. Tenta di imitarlo Zajc che, su cross deviato di Acquah, si inventa una sforbiciata larga di poco. Se l'Empoli ha le maglie strette, il Cagliari tenta di allargarle con la fantasia di Birsa, che sembra giocare per i sardi da anni. La partita sale di intensità: l'Empoli si fa vedere dalle parti di Cragno con Pasqual e Caputo, il Cagliari sfonda regolarmente sulle fasce. Da quella destra Ionita fa partire un traversone per Pavoletti, che stravince il duello fisico con Di Lorenzo e con un poderoso colpo di testa segna l'1-0. Settimo gol in campionato per l'attaccante livornese. Si va all'intervallo sull'1-0. Primo quarto d'ora della ripresa sonnacchioso: l'Empoli prova a imbastire senza risultato qualche azione offensiva, Iachini asseconda l'intento e sostituisce Brighi con Ucan. Il turco viene “accolto” da una veronica di Barella, anche oggi tra i migliori anche se la giocata è seguita da un tiro alle stelle. Le iniziative di Zajc procurano grattacapi alla difesa sarda, che sembra contenere a fatica. Incertezze che diventano realtà, perché al 70' Pasqual sfonda sulla fascia e lascia partire dal suo sinistro un cross che Di Lorenzo deve solo spingere in rete di testa a due passi da Cragno. 1-1 e tutto da rifare per la squadra di Maran, che al 74' toglie uno spento Joao Pedro, ben contenuto proprio da Di Lorenzo, e inserisce Farias, che potrebbe lasciare la squadra a gennaio. Ci si aspetta un forcing dei sardi, ma è l'Empoli a segnare: Caputo imbecca Zajc, lo sloveno parte in percussione tra le maglie della difesa sarda e con un sinistro batte Cragno. 1-2 e Sardegna Arena spenta. La riaccende proprio Farias, che al 91' sfrutta un lancio lungo di Barella, approfitta di un errore di Veseli e mette in porta il 2-2 conclusivo. Finisce in pareggio un bel match: è un pari che arriva in una partita da vincere per entrambe le squadre. Ma sia Maran che Iachini hanno motivi per sorridere: i rossoblu acciuffano un pareggio insperato, l'Empoli ferma l'emorragia di punti (quattro sconfitte consecutive prima di Cagliari). In classifica, i sardi salgono al 13mo posto con 21 punti, i toscani vanno a 17, a +3 sul Bologna terz'ultimo.



LE PAGELLE

Pavoletti 6.5 - Si fa sorprendere a inizio match dalla linea a quattro empolese, che lo manda più volte in fuorigioco. Ma la specialità della casa non è il gioco in profondità, bensì il colpo di testa. Con una sua incornata batte Provedel e regala il parziale 1-0 ai sardi. E dire che non si sta allenando al 100% per problemi fisici: quando sarà al top, il suo Cagliari potrebbe cambiare definitivamente marcia.



Birsa 6.5 - È quello che cercava il Cagliari per sostituire Castro. Potrebbe essere un acquisto azzeccato: Maran lo conosce bene fin dai tempi del Chievo, lo sloveno ripaga la fiducia dell'allenatore che lo schiera titolare. Cuce gioco, si fa vedere sulla trequarti e non ha paura di prendersi responsabilità. Dalle sue idee passano trame di gioco e anche qualche cross pericoloso. Uscito dal campo, la squadra perde ordine e subisce la rimonta dell'Empoli.



Zajc 7 - È il migliore dei suoi. O comunque quello che ci prova di più. Delle volte con giocate velleitarie che fanno arrabbiare Iachini, ma è un punto di riferimento per i compagni che non sempre lo assecondano nelle giocate. In sforbiciata mette paura nel primo tempo a Cragno, che poi viene battuto nella ripresa. Iachini è avvertito: con questa prestazione, sarà dura tenere lo sloveno in panchina.



Di Lorenzo 6.5 - Contiene alla grande Joao Pedro, al punto che Maran deve sostituirlo con Farias. Trova il suo primo gol in Serie A grazie a un colpo di testa a due passi da Cragno. Un gol importante che avvia la rimonta empolese, poi fermata nel recupero.



IL TABELLINO

CAGLIARI-EMPOLI 2-2

Cagliari (4-3-2-1): Cragno 6; Srna 6.5, Romagna 6, Pisacane 5.5, Padoin 6; Barella 6.5, Cigarini 5 (33' st Bradaric sv), Ionita 6; Birsa 6.5 (22' st Faragò 5.5), Joao Pedro 5 (29' st Farias 6.5); Pavoletti 6.5. All.: Maran 6

Empoli (3-5-2): Provedel 6; Veseli 4.5, Silvestre 5.5, Rasmussen 6; Di Lorenzo 6.5, Acquah 6 (21' st Rodriguez 6), Brighi 5.5 (12' st Ucan 6), Traorè 6.5, Pasqual 6; Zajc 7, Caputo 5.5. All.: Iachini 6

Arbitro: Pasqua

Marcatori: 36' Pavoletti (C), 25' st Di Lorenzo (E), 36' st Zajc (E), 46' st Farias (C)

Ammoniti: -