Serie A, Cagliari-Atalanta 1-2: Gasperini consolida il quarto posto

CAGLIARI-ATALANTA 1-2

Joao Pedro risponde all'immediato vantaggio di Pasalic, di Zapata la rete che decide il match già prima dell'intervallo. Mazzarri resta ultimo in classifica

di

DANIELE PEZZINI

L'Atalanta batte 2-1 il Cagliari nel quarto anticipo della 12esima giornata di Serie A e consolida il quarto posto in classifica. Alla Unipol Domus i bergamaschi partono forte e la sbloccano dopo appena 6' con Pasalic. I padroni di casa trovano il pari grazie a Joao Pedro al 27', ma a siglare la rete che decide il match ci pensa Zapata poco prima dell'intervallo (43'). I sardi restano ultimi in classifica, a quota 6 punti. Cagliari-Atalanta, le immagini del match Getty Images

LA PARTITA

Tre punti per staccare, almeno momentaneamente, la Roma e garantirsi di affrontare la sosta da quarta in classifica. L'Atalanta supera il Cagliari grazie a un grande primo tempo e a una ripresa in cui dimostra anche di saper soffrire, pur rischiando veramente poco e, anzi, sfiorando più di una volta il terzo gol. Il Cagliari, dal canto suo, parte col freno a mano troppo tirato e quando trova la forza di spingere e provarci deve fare i conti con i limiti tecnici e fisici di una squadra decisamente spompata. Ora Mazzarri ha di fronte un paio di settimane di lavoro per tentare di imprimere una sterzata che ancora non c'è stata.

Il tecnico livornese sceglie di coprirsi in avvio, rinunciando a Pavoletti in un 4-4-1-1 molto abbottonato, che però capitola al primo affondo avversario: bella sponda di Zapata per Zappacosta, che crossa rasoterra sul secondo palo, dove trova Pasalic completamente libero di colpire e portare avanti i suoi. La reazione dei sardi è quella di una squadra sfiduciata, che si limita a un pressing poco convinto e che fatica anche solo ad avvicinarsi all'area nerazzurra. L'Atalanta è padrona assoluta del campo e al 25' va a un passo dallo 0-2 con Zapata, che dopo un bel dialogo con Koopmeiners calcia però addosso a Cragno in uscita. Il match sembra davvero a senso unico, ma all'improvviso i padroni di casa hanno un sussulto: lancio perfetto di Godin che pesca Joao Pedro, bravo a vincere il duello fisico con Demiral e calciare alle spalle di Musso il pallone che vale il pareggio. Il gol scuote un po' il Cagliari, che per qualche minuto sembra avere la forza di tornare appieno in partita, salvo affondare nuovamente poco prima dell'intervallo. Da un brutto pallone perso in uscita da Carboni nasce l'azione dell'1-2, ispirata da Koopmeiners e chiusa in rete da Zapata, bravo a difendere palla su Godin e infilare Cragno nell'angolino.

A 20 secondi dal via della ripresa il Cagliari ha una grandissima chance di pareggiare di nuovo, ma Bellanova calcia alle stelle da ottima posizione. Passano 10' e grande protagonista diventa il Var: dopo un pallone perso malamente da Nandez in uscita dall'area Zappacosta crossa per Pasalic, Carboni lo anticipa calciando in pallone in mezzo alle sue gambe, sullo slancio centra il ginocchio del croato e lo stende. Piccinini indica immediatamente il dischetto, poi viene richiamato al monitor e dopo una lunghissima analisi cambia idea, mandando su tutte le furie Gasperini. L'ingresso di Pavoletti consente ai rossoblù di alzare un po' il baricentro e disputare un finale gagliardo, ma la grande chance di segnare ancora capita alla Dea, con uno splendido sinistro di Ilicic che trova l'altrettanto splendido riflesso di Cragno. Il portiere dei sardi è bravo anche nel finale, quando neutralizza l'ennesima incursione di Pasalic con una coraggiosa uscita bassa. Negli ultimi minuti il Cagliari tenta l'assalto, mostrando coraggio e carattere, ma senza mai davvero impensierire Musso. Il colpo di testa alto di Pavoletti all'84' è l'ultima buona occasione per una squadra che ora dovrà lavorare durante la sosta per tentare di uscire dalle secche della zona retrocessione.

LE PAGELLE

Joao Pedro 6,5 - Primo a provarci e ultimo ad arrendersi. Prova a prendersi sulle spalle una squadra in grossa difficoltà, ma per il momento non basta.

Nandez 5 - Gioca in una posizione ibrida per provare a non dare punti di riferimento, ma li perde presto anche lui. Non fornisce adeguato supporto a Joao Pedro e spesso girovaga per il campo.

Godin 6,5 - Il duello con Zapata è bello e intenso. Ha la meglio in tanti uno contro uno, ma deve arrendersi allo strapotere fisico del colombiano in occasione del gol dell'1-2. Serve a Joao Pedro l'assist dell1-1 con un gran lancio dalle retrovie.

Pasalic 7 - Sblocca il match dopo 6 minuti con il più facile dei gol, poi disputa una gran partita per intensità e coinvolgimento.

Koopmeiners 6,5 - Sta trovando sempre più continuità e si sta dimostrando un acquisto importante, non facendo rimpiangere l'assenza a centrocampo di De Roon, costretto ormai a giocare in difesa. Suo anche l'assist dell'1-2 per Zapata.

Zapata 7 - Una partita più tosta del previsto, in cui è costretto a fare a sportellate con Godin e Carboni, non sempre riuscendo a uscire vincente dai duelli. Fa suo però quello più importante, che vale il gol della vittoria.

IL TABELLINO

Cagliari-Atalanta 1-2

Cagliari (4-5-1): Cragno 6,5; Zappa 5,5 (45' st Farias sv), Godin 6,5, Carboni 5, Lykogiannis 5,5; Bellanova 6 (38' st Pereiro sv), Marin 6, Strootman 5 (16' st Pavoletti 6), Deiola 5,5 (1' st Grassi 6); Nandez 5; Joao Pedro 6,5.

Allenatore: Mazzarri 6

Atalanta (3-4-2-1): Musso 6; De Roon 6, Demiral 6, Palomino 6,5; Zappacosta 6,5, Freuler 6 (45'+2 st Pessina sv), Koopmeiners 6,5 (18' st Lovato 6), Maehle 6; Pasalic 7 (45'+2 st Pezzella sv), Malinovskyi 5,5 (18' st Ilicic 6,5); Zapata 7.

Allenatore: Gasperini 6,5

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 6' Pasalic (A), 27' Joao Pedro (C), 43' Zapata (A)

Ammoniti: Godin (C), Koopmeiners (A)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- L’Atalanta ha guadagnato 22 punti in questo campionato, la Dea non ne ha mai raccolti di più dopo le prime 12 gare stagionali di Serie A considerando sempre i tre punti a vittoria.

- L’Atalanta ha vinto cinque delle prime sei trasferte stagionali di Serie A per la prima volta nella sua storia.

- Nel 2021 solo il Bayern Monaco (100) ha segnato più gol dell'Atalanta (84) nei maggiori 5 campionati europei.

- Gian Piero Gasperini è il 5° allenatore a vincere almeno 200 partite in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Ancelotti, Allegri, Spalletti e Guidolin.

- Duván Zapata ha segnato in quattro partite di fila con l'Atalanta in tutte le competizioni per la prima volta da ottobre 2019.

- Duván Zapata (10) è uno dei tre giocatori ad aver segnato almeno 10 gol in trasferta nel 2021 in Serie A, insieme a Vlahovic (12) e Simy (11).

- João Pedro è il miglior marcatore brasiliano nel 2021 nei maggiori 5 campionati europei: 15 gol.

- João Pedro ha segnato il 54% dei gol del Cagliari in questo campionato (7/13), record in % nella Serie A 2021/22.

- A partire dallo scorso ottobre nessun centrocampista ha preso parte a più gol di Mario Pasalic in Serie A: 5 (due reti e tre assist).

- Mario Pasalic è stato coinvolto in quattro gol nelle ultime quattro trasferte con l'Atalanta tra Serie A e Champions League: due reti e due assist.

- 150ᵃ presenza per Alessio Cragno con il Cagliari in tutte le competizioni.