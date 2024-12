Serie A, Cagliari-Atalanta 0-1: Gasperini centra la decima vittoria di fila

• L'Atalanta ha vinto 10 partite di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A.

• L'Atalanta rimarrà prima in classifica in solitaria per almeno due turni di fila per la prima volta da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05).

• Nicolò Zaniolo ha segnato in almeno due presenze di fila solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo tra ottobre e novembre 2019 (tre match consecutivi in quel caso).

• Tutte le ultime otto reti di Nicolò Zaniolo in Serie A sono state realizzate in trasferta, dopo che sei dei suoi sette precedenti gol nel torneo erano arrivati in match casalinghi.

• Sono trascorsi 97 secondi tra l’ingresso in campo di Nicolò Zaniolo e il suo gol da subentrato in questo match.

• Entrambe le reti di Nicolò Zaniolo con l'Atalanta in campionato sono arrivate subentrando dalla panchina, tante quante tutte le sue precedenti 13 marcature in Serie A.

• Nelle ultime due stagioni nei cinque maggiori campionati europei (dal 2023/24), solo Álex Grimaldo (15) ha fornito più assist di Raoul Bellanova tra i difensori (11, al pari di Antonee Robinson e Mitchell Weiser).

• L’Atalanta ha vinto cinque trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre e dicembre 2021 (sei in quel caso).

• 200ª presenza per Leonardo Pavoletti con la maglia del Cagliari tra tutte le competizioni.