Serie A, Brescia-Parma 1-2: Kulusevski la risolve con un gioiello nel finale

BRESCIA-PARMA 1-1

Uno splendido gol di Dejan Kulusevski al minuto 81 risolve il match del ‘Rigamonti’ a favore del Parma contro il già retrocesso Brescia. Lo svedese, migliore in campo, sfrutta nel modo migliore l’assist smarcante di Siligardi e deposita in rete con uno splendido destro a giro. Lo stesso Kulusevski è autore dell’assist del primo gol, segnato da Darmian al 59’. Per il Brescia non è sufficiente il momentaneo 1-1 di Dessena al 62’. Brescia-Parma, le foto del match

















































LA PARTITA

Le due squadre non hanno più nulla da chiedere al campionato, ma in campo l’assenza di stimoli non si nota: il Brescia, già retrocesso e con un notevole numero di indisponibili (tanto che Lopez ha a disposizione solo cinque giocatori in panchina) regge bene nel primo tempo l’impatto dei ducali, salvi e fuori dal discorso europeo. Le due squadre corrono e provano a prendersi le misure a vicenda, ma i due portieri non corrono particolari pericoli. A inizio ripresa la storia della partita cambia. Prima è Caprari, con uno splendido colpo di tacco, a colpire il palo da distanza ravvicinata, poi è Darmian, al 59’ a sfruttare nel migliore dei modi l’assist di Kulusevski (e l’amnesia difensiva delle rondinelle) e a firmare il gol del vantaggio del Parma. La rete scatena la reazione dei padroni di casa, che ci mettono solo tre minuti a pareggiare: dopo un rinvio sbagliato da Sepe, la palla finisce a Torregrossa che viene steso in area da Iacoponi, ma prima che l’arbitro possa prendere qualsiasi decisione sull’intervento del difensore gialloblù arriva Dessena, ex di giornata, a depositare in rete con una bella conclusione dall’interno dell’area. La partita sembra avviarsi verso il pareggio, ma Kulusevski ha altri piani: è l’81’ quando lo svedese approfitta dell’assist smarcante di Siligardi e beffa Andrenacci con uno splendido destro a giro. Il Brescia, al termine di una prestazione comunque orgogliosa, non ha più forze e il Parma gestisce senza patemi d’animo il vantaggio: grazie ai tre punti, i ducali staccano momentaneamente la Fiorentina e il Bologna in classifica e, almeno per ventiquattr’ore, si portano al nono posto assieme al Verona, a quota 46 punti.

LE PAGELLE

Kulusevski 7: Lo svedese quasi non si vede nel primo tempo, poi si guadagna il titolo di migliore in campo nel secondo: bello l’assist per il momentaneo vantaggio, una vera perla il gol della vittoria.

Darmian 6,5: Attento e propositivo, il suo gol è la ciliegina sulla torta di una prestazione sicuramente al di sopra della sufficienza.

Caprari 6,5: Dopo la rete su rigore contro il Napoli, gioca bene e sfiora oggi il primo gol su azione in maglia gialloblù con un colpo di tacco tanto spettacolare quanto sfortunato.

Dessena 6,5: Gol meritato dopo una partita di sostanza, anche se non basta per evitare la sconfitta. È tra i migliori dei suoi, più che apprezzabile l'impegno fino al fischio finale.

Tonali 5,5: Ci prova un paio di volte, soprattutto dalla distanza, senza fortuna: in generale, però, la prova dell’oggetto del desiderio delle big italiane è tutt’altro che da ricordare.

Zmrhal 5: Ci si aspettava di più dal ceco, che dopo la doppietta con la Spal è andato in sofferenza sia contro il Lecce sia contro i ducali. Nel suo ruolo, però, non c’era alcuna alternativa.

IL TABELLINO

BRESCIA-PARMA 1-2

Brescia (4-4-2): Andrenacci 6; Semprini 6 (43’ st Ghezzi sv), Gastaldello 6 (21’ st Papetti 6), Mangraviti 6, Mateju 6; Spalek 5 (34’ st Martella sv), Tonali 5,5, Dessena 6,5, Zmrhal 5; Torregrossa 6, Aye 5,5. A disp.: Alfonso, Viviani. All.: Lopez 5,5

Parma (4-3-3): Sepe 5,5; Laurini 6 (24’ st Sprocati 6), Iacoponi 6 (24’ st Pezzella 6), Dermaku 6, Darmian 6,5; Kucka 5,5 (12’ st Siligardi 6), Barillà 6, Kurtic 6; Kulusevski 7, Caprari 6,5 (24’ st Bruno Alves 6), Gervinho 5 (31’ st Inglese sv). A disp.: Colombi, Regini, Karamoh, Grassi, Gagliolo, Balogh, Adorante. All.: D’Aversa 6,5

Arbitro: Maggioni

Marcatori: 14’ st Darmian (P), 17’ st Dessena (B), 36’ st Kulusevski (P)

Ammoniti: Torregrossa (B), Dessena (B), Mateju (B), Papetti (B)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

Il Parma ha ottenuto oggi la sua 350ª vittoria nel massimo campionato italiano.

Il Parma ha subito gol per 12 partite consecutive di Serie A per la prima volta dal maggio 2005.

Solo contro il Lecce a dicembre (9) il Brescia aveva effettuato più tiri nello specchio in un singolo match di Serie A rispetto ad oggi (7).

Dejan Kulusevski è il primo giocatore del Parma a fornire otto assist in una singola stagione di Serie A da Sebastian Giovinco (11 nel 2011/12).

Kulusevski è solo il terzo giocatore del Parma negli ultimi 15 anni a contare almeno otto gol e otto assist in un singolo campionato di Serie A (dopo Giovinco nel 11/12 e Morfeo nel 04/05).

Dejan Kulusevski ha sia segnato che servito almeno un assist in quattro partite in questo campionato: solo Ciro Immobile (sei volte) ci è riuscito in più gare nel torneo in corso.

Kulusevski ha trovato il gol in due presenze di fila per la prima volta in Serie A.

Terza rete in Serie A per Matteo Darmian, la prima realizzata in trasferta.

Per la prima volta nella sua carriera in Serie A, Daniele Dessena ha trovato la rete in due presenze consecutive.

Bruno Alves ha giocato oggi la sua 100ª partita nel massimo campionato italiano.