Serie A, Bologna-Udinese 1-1: Palacio riacciuffa i friulani al 92'

BOLOGNA-UDINESE 1-1

LA PARTITA

Nove assenti tra infortuni e squalifiche, ultimo dei quali il portiere Skorupski che lascia il posto al collega Da Costa. Non il modo migliore per dare consistenza a un sogno europeo messo a repentaglio dalla recente, sonora sconfitta contro il Genoa, eppure il Bologna crede in se stesso e nella possibilità di riacciuffare una partita stregata. E lo fa a tempo scaduto con l'inesauribile Rodrigo Palacio, che all'ultimo respiro regala ai rossoblù almeno un punticino. Sudatissimo, però. E che, chissà, a fine stagione potrebbe avere un peso specifico davvero notevole. Sotto il sole accecante di uno splendido pomeriggio bolognese, al Dall'Ara la partita inizia all'insegna del grande equilibrio. Il primo a rendersi pericoloso è Okaka sul servizio di De Paul, poi dall'altra parte Poli e Palacio affondano ma non riescono a creare reali problemi alla porta di Musso. Con il trascorrere dei minuti sembra l'Udinese a prendere lentamente il sopravvento, in particolare grazie a un De Paul molto ispirato in avvio. Anche Sema con la sua corsa a sinistra spaventa la difesa di casa, ma improvvisamente il Bologna crea due colossali occasioni per portarsi in vantaggio: prima è Barrow a servire ottimamente Orsolini, che chiama alla gran parata Musso, quindi sul successivo corner ci prova Skov Olsen dal limite senza riuscire a centrare lo specchio della porta.

Proprio nel momento migliore del Bologna spunta però l'Udinese: merito di Okaka, che al 33' svetta sull'assist dalla destra di De Paul e mette in pallone in rete. E gli ospiti sulle ali dell'entusiasmo vanno anche a caccia del raddoppio, con Stryger Larsen che non riesce a trovare Okaka con l'ultimo passaggio: ancora una volta a far partire l'azione era stato un De Paul decisamente in giornata. Già nel finale di primo tempo il rabberciato Bologna getta il cuore oltre l'ostacolo alla ricerca del pareggio: Mbaye di testa e poi Barrow con una conclusione potente ma imprecisa non trovano la via del gol. Nel secondo tempo è quindi Orsolini a provare a caricarsi sulle spalle la squadra, mentre l'Udinese si chiude e prova a correre meno rischi possibili. Orsolini prova la volée di prima intenzione da posizione impossibile, poi conquista solo un corner dopo essere stato liberato da un bel colpo di tacco del classe 2002 Baldursson (subentrato a uno spento Skov Olsen).

L'Udinese aspetta, e quando si aprono gli spazi si rivela ancora molto pericolosa: Mbaye è provvidenziale a salvare su Lasagna al termine di un contropiede fatto partire ancora una volta dal solito De Paul. Ma il Bologna vuole giocarsela fino alla fine: una grande azione di squadra permette a Orsolini di entrare in area dalla destra, ma la conclusione sul primo palo è ancora una volta imprecisa. Quando sembra tutto finito, poi Tomiyasu libera un cross su cui lo stesso Orsolini manca la deviazione in acrobazia, permettendo però a Palacio di battere a rete a botta sicura: è il 92', e il Bologna pareggia. In una giornata nata sotto una cattiva stella, era difficile chiedere qualcosa di più.

LE PAGELLE

Palacio 7 - Cosa chiedere di più a questo ragazzo di 38 anni che al 92' si getta su un pallone perso e regala un pareggio insperato ai suoi? Inesauribile.

De Paul 7 - Un primo tempo da lustrarsi gli occhi. Non manca qualche atto di nervosismo, ma se incidesse sempre sui suoi come fatto al Dall'Ara, i problemi per Gotti sarebbero decisamente minori.

Orsolini 6 - Una voglia di fare encomiabile, ma stavolta manca la precisione. La partita non era certamente facile, ma è apparso decisamente più confusionario di altre volte.

Okaka 7 - Non si vede moltissimo nel corso della partita, ma alla prima palla giusta va in gol. Proprio quello che dovrebbe fare chi fa il suo mestiere.

Lasagna 5,5 - Prendete Okaka e ribaltate il concetto. Magari non era l'occasione più adatta per mettersi in mostra, ma proprio per questo motivo l'errore che non lo porta al pareggio è pesante.

Baldursson 7 - Almeno mezzo voto in più per la personalità con cui entra in campo e incide al posto di uno Skov Olsen da rivedere. Ed è un classe 2002: sentiremo ancora parlare di lui.

IL TABELLINO

Bologna-Udinese 1-1

Bologna (4-4-2): Da Costa 6; Tomiyasu 6,5, Danilo 6, Bani 6, Mbaye 6; Skov Olsen 5 (14' st Baldursson 7), Poli 6,5 (37' st Juwara sv), Dominguez 6, Barrow 5,5; Orsolini 6, Palacio 7. A disp.: Breza, Sarr, Corbo, Bonini, Cangiano, Ruffo, Stanzani, Mazza. All.: Mihajlovic 6.

Udinese (3-5-2): Musso 6; Becao 6, Troost Ekong 6, Nuytinck 6; Stryger Larsen 6,5, Fofana 6 (18' st Walace 6), Mandragora 5,5, De Paul 7, Sema 6 (37' Zeegelaar 6,5); Okaka 7, Lasagna 5,5 (36' st Jajalo sv). A disp.: Nicolas, Perisan, Samir, Ter Avest, Nestorovski, Teodorczyk. All.: Gotti 6.

Arbitro: Pasqua

Marcatori: 33' Okaka (U), 49' st Palacio (B)

Ammoniti: Mbaye (B), De Paul, Okaka (U)

Espulsi: -

LE STATISTICHE DI BOLOGNA-UDINESE

-L'Udinese ha pareggiato tre partite di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2016.

-Per la prima volta in questo campionato, l'Udinese ha evitato la sconfitta per due trasferte consecutive in Serie A.

-Quello di Okaka è il primo gol da punizione indiretta per l'Udinese in questo campionato - il Bologna è invece la formazione che ne ha incassati di più da questa situazione di gioco (quattro).

-Okaka ha segnato quattro gol di testa in questo campionato, meno solo di Dzeko (cinque).

-Per la prima volta in Serie A, Stefano Okaka ha trovato il gol in entrambe le gare stagionali di campionato contro una singola avversaria.

-Rodrigo de Paul non serviva un assist in Serie A dalla 1ª giornata di campionato, contro il Milan, anche in quel caso da fermo (corner).

-Andri Fannar Baldursson è il quarto giocatore classe 2002 a giocare in Serie A, dopo Lucien Agoume, Sebastiano Esposito e Amad Diallo Traore.

-Quello di Rodrigo Palacio è il quinto gol del Bologna nei minuti di recupero, solo la Lazio ne conta di più (sei).

-Seko Fofana ha giocato oggi la sua 100ª partita in Serie A.