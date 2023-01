Serie A, Bologna-Cremonese 1-1: Ballardini inizia con un pareggio, qualche rimpianto per i rossoblù

BOLOGNA-CREMONESE 1-1

Ospiti in vantaggio con Okereke su rigore, poi l’autogol di Chiriches. La squadra di Thiago Motta spreca nel finale

Bologna-Cremonese: le foto del match































© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Inizia con un pareggio l’avventura in Serie A di Davide Ballardini sulla panchina della Cremonese. Al Dall’Ara contro il Bologna finisce 1-1. Un primo tempo in cui gli emiliani tengono il possesso palla, senza spaventare Carnesecchi. Nella seconda frazione, a sorpresa, gli ospiti sbloccano la partita con Okereke (50’), pareggiato cinque minuti dopo dall’autogol di Chiriches. Un punto per entrambe (23 per il Bologna, sale a 8 la Cremonese).

LA PARTITA

Finisce 1-1 al Dall’Ara tra Bologna e Cremonese, con Ballardini che al suo ritorno in Serie A guadagna un punto prezioso per i lombardi. Inizio di gara a tinte rossoblù, soprattutto dal punto di vista del possesso palla. Nei primi 15 minuti i padroni di casa tengono il pallino del gioco, ma non riescono a trovare il varco giusto. Da segnalare soltanto una debole conclusione dal limite di Orsolini al 12’. Dopo il quarto d’ora si fa vedere anche la Cremonese, con il lampo di Okereke bloccato in due tempi da Skorupski. La squadra di Motta aumenta la pressione e alza il baricentro, al 25’ ci prova Posch con una botta da fuori area, parata da Carnesecchi. Cinque minuti più tardi è Chiriches a salvare i grigiorossi, respingendo la conclusione da fuori area di Dominguez dopo l’errore di Meité. In chiusura di tempo si accende anche Musa Barrow, che conclude alto sempre dalla distanza.



A inizio ripresa (50’) gli ospiti passano in vantaggio a sorpresa, con Okereke che trasforma dagli undici metri il calcio di rigore concesso per tocco di mano di Dominguez, dopo il controllo di Marchetti al Var. Il Bologna reagisce immediatamente, trovando il pareggio dopo cinque minuti: sul cross da sinistra di Lykogiannis, Ferguson stacca di testa, Carnesecchi respinge la sfera ma Ferrari prova a spazzare colpendo Chiriches che segna l’autogol. Sull’1-1 dopo l’ora di gioco la partita si accende, con le squadre che si allungano leggermente e riescono a trovare più spazi per colpire. All’82’ Marchetti fischia un altro calcio di rigore per gli undici di Ballardini, con il Var che interviene nuovamente, questa volta per annullare il tiro dal dischetto. La squadra di Thiago Motta cerca con insistenza il vantaggio nel finale, con l’occasionissima per Orsolini all’89’, salvata sulla linea da Ferrari. L’ultima occasione è sui piedi di Cambiaso, che entra in area in serpentina ma conclude debolmente. Finisce 1-1, con il Bologna che sale a quota 23 punti in classifica, all’11° posto. Resta ultima ma guadagna un punto non banale la Cremonese (8 punti).



LE PAGELLE

LUCUMI 6.5 – Partita solida per il centrale rossoblù, preciso nelle chiusure e molto aggressivo sulle ricezioni di palla degli attaccanti mobili della Cremonese. Decisivo anche nell’occasione del secondo rigore per gli ospiti (poi revocato), in cui anticipa provvidenzialmente Afena-Gyan.



FERGUSON 6.5 – Onnipresente a centrocampo, essenziale in fase difensiva ed estremamente pericoloso quando si butta in avanti. Diventa decisivo nell’occasione del pareggio, con il suo inserimento a colpire di testa sul cross di Lykogiannis. Sulle palle inattive (e non solo) è ormai un fattore per questo Bologna.



VASQUEZ 5.5 – Nel primo tempo fa molta fatica a contenere un Orsolini piuttosto ispirato. Si salva in un paio di occasioni e rischia tanto anche nel secondo tempo. Dei tre centrali è quello più in difficoltà. Sul finale rischia di compromettere la gara per i suoi, perdendosi nuovamente Orsolini nell’occasione del salvataggio sulla linea di Ferrari. Disordinato.



OKEREKE 6.5 – Ballardini dovrà puntare sicuramente sull’ex Venezia, apparso in forma anche in questa sfida. Nel primo tempo trova l’unico lampo della Cremonese e segna il vantaggio su rigore a inizio ripresa. Dà l’idea di poter trasformare qualsiasi ripartenza in potenziale occasione da gol, e lo dimostra in un paio di occasioni nel secondo tempo. L’uomo in più per i grigiorossi.



IL TABELLINO

BOLOGNA-CREMONESE 1-1

Bologna (4-3-3) – Skorupski 6; Posch 6.5, Soumaoro 6, Lucumi 6.5, Lykogiannis 6 (34’ st Cambiaso 6); Dominguez 5.5 (34’ st Schouten 5.5), Moro 6, Ferguson 6.5; Orsolini 6.5, Barrow 5.5 (1’ st Zirkzee 6), Soriano 6. All. Thiago Motta. A disposizione: Bardi, Ravaglia, Kasius, Sosa, Aebischer, Pyyhtia, Amey.

Cremonese (3-4-1-2) – Carnesecchi 6, Ferrari 6, Chiriches 5.5, Vasquez 5.5, Sernicola 6, Meité 5.5, Castagnetti 6 (16’ st Benassi 5.5), Valeri 6 (25’ st Buonaiuto 6); Pickel 5.5; Okereke 6.5 (45’ st Tsadjout sv), Ciofani 5.5 (16’ st Afena-Gyan 6). All. Ballardini. A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Quagliata, Milanese, Ghiglione, Bianchetti, Zanimacchia.

Arbitro: Marchetti.

Marcatori: 50’ Okereke rig. (C), 55’ aut. Chiriches (B).

Ammoniti: Soumaoro (B), Skorupski (B), Chiriches (C), Pickel (C), Vasquez (C), Buonaiuto (C), Carnesecchi (C).

LE STATISTICHE DI BOLOGNA-CREMONESE

Davide Ballardini è rimasto imbattuto in tutti i suoi sei esordi assoluti in carriera sulla panchina di una singola squadra in Serie A: vittoria alla guida di Genoa, Lazio e Palermo, pareggio con Cagliari, Bologna e oggi Cremonese.

Nessuna squadra ha pareggiato più partite della Cremonese in questa stagione di Serie A: otto, al pari del Lecce.

Il Bologna ha guadagnato 16 punti in 10 match al Dall’Ara in questo campionato (4V, 4N, 2P), nelle precedenti 10 stagioni di Serie A solo una volta ha fatto meglio dopo altrettante gare casalinghe (17 punti nel 2016/17).

La Cremonese è la prima squadra neopromossa a non vincere nessuna delle prime 19 gare stagionali in Serie A a partire dall’Ancona nel 2003/04.

David Okereke ha trasformato in gol il suo primo rigore calciato in Serie A, tutte le sue precedenti 10 reti nel torneo erano arrivate su azione.

Nove delle 11 reti di David Okereke in Serie A sono state messe a segno fuori casa, incluse le sue ultime sei.

David Okereke ha segnato due reti contro il Bologna in campionato (entrambe al Dall'Ara), contro nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A (due gol anche contro Roma e Empoli).

Il Bologna è la squadra che ha subito più gol su calcio di rigore in questa stagione di Serie A (cinque).

Nelle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2020/21), nessun giocatore ha registrato più autogol di Vlad Chiriches nel torneo: due, l'altro con la maglia del Sassuolo contro l'Inter nel novembre 2020.

Prima di Vlad Chiriches, l'ultimo giocatore che aveva registrato un autogol a favore del Bologna in Serie A era stato Zlatan Ibrahimovic, con il Milan al Dall'Ara il 23 ottobre 2021.

Prima di Vlad Chiriches, l'ultimo giocatore della Cremonese che aveva registrato un autogol in Serie A era stato Stefano De Agostini contro il Milan il 12 maggio 1996.

Vlad Chiriches ha tagliato questa sera il traguardo delle 100 presenze in Serie A.