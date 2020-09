Serie A: Benevento-Inter e Udinese-Spezia il 30/9 alle 18, Lazio-Atalanta alle 20.45

La Lega Serie A ha reso noto gli orari delle gare Benevento-Inter, Udinese-Spezia e Lazio-Atalanta, valide per la 1a giornata di campionato (19-20 settembre) e posticipate a mercoledì 30 settembre, perché nerazzurri, bergamaschi (impegnati in Europa League e Champions League) e spezzini (alle prese con i playoff promozione) hanno chiuso ad agosto inoltrato la passata stagione. Le prime due sono in programma alle ore 18, il big-match dell'Olimpico è stato, invece, fissato per le 20:45.