Serie A, Atalanta-Roma 3-1: Gasperini batte Mourinho e si iscrive alla corsa Champions

ATALANTA-ROMA 3-1

Pasalic nel primo tempo, poi Toloi e Koopmeiners nella ripresa. Per i giallorossi rete di Pellegrini e papera di Rui Patricio nel finale

L'Atalanta ha battuto 3-1 la Roma nella 31a giornata di Serie A tornando in piena corsa per un piazzamento in Champions League. Al Gewiss Stadium, i nerazzurri di Gasperini hanno sbloccato il match con Pasalic al 39' con un sinistro di prima che ha sorpreso Rui Patricio su assist di Zapata. La gara si è infiammata nel finale: al 74' Toloi ha firmato il raddoppio sugli sviluppi da corner, poi Pellegrini ha riaperto i giochi all'83' su assist di Belotti. Finale in bilico solo per 46 secondi, giusto il tempo per una papera di Rui Patricio che ha spalancato la porta a Koopmeiners.

LA PARTITA

Quattro squadre in quattro punti per un solo posto al sole, alias quarto posto valido per la Champions. L'Atalanta ha battuto 3-1 la Roma al Gewiss Stadium, vincendo uno scontro diretto e iscrivendosi nuovamente, con pieno diritto, al finale di stagione infuocato. La sfida tra Gasperini e Mourinho non ha regalato spettacolo per un'ora abbondante di gioco, ma ha premiato l'Atalanta brava a sbloccare il match con Pasalic nel primo tempo e poi cinica nel colpire nel momento in cui la Roma ha cambiato le carte in tavola per raddrizzare la situazione.

Dopo trenta minuti abbondanti di battaglia in mezzo al campo, complice anche qualche sorpresa in formazione nella Roma, l'Atalanta ha trovato l'azione giusta recuperando un pallone offensivo con Scalvini su Abraham e lanciando Zapata in profondità; il lavoro del colombiano in area ha liberato spazio al rimorchio di Pasalic che, tornato titolare, ha fulminato Rui Patricio con un sinistro potente.

La partita è cambiata a metà secondo tempo. Al 64' Mourinho ha inserito quattro giocatori contemporaneamente schierando Dybala, Matic, El Shaarawy e Spinazzola, alzando il baricentro in campo e la pressione sui portatori di palla della Dea. Una tattica che inizialmente sembrava funzionare, con la Joya vicina al gol, ma che poco dopo ha dovuto fare i conti con il raddoppio di Toloi sugli sviluppi di corner, dopo una parata di istinto di Rui Patricio sul neoentrato (tempo di arrivare in area da metà campo) Palomino.

La reazione della Roma però è arrivata con Pellegrini, al terzo gol consecutivo, bravo a inserirsi tra le linee sfruttando l'assist di Belotti. Giusto il tempo di riportare il pallone nel cerchio di centrocampo però che l'Atalanta ha riallungato sfruttando un erroraccio di Rui Patricio che, in uscita coperta da Llorente, ha perso la sfera esaltando i riflessi di Koopmeiners per il 3-1 decisivo che nemmeno il palo su punizione di Pellegrini, il 30° stagionale per i giallorossi, ha cambiato.

LE PAGELLE

Pasalic 7 - Gasperini li rispolvera titolare e il croato, da seconda punta al fianco di Zapata, lo ripaga con un gran sinistro di prima che sblocca il match. Per il resto tanto lavoro sporco anche in pressione.

Zapata 7,5 - Una serata da vecchio Zapata, quello che fa a sportellate contro tutto e tutti dando però qualità negli ultimi metri. Una giocata è decisiva ed è l'assist per il vantaggio di Pasalic. Può essere l'arma in più per il finale di stagione orobico.

Abraham 5 - In occasione del vantaggio dell'Atalanta perde il duello con Scalvini aprendo la strada ai nerazzurri. In attacco non trova mai lo spazio per rendersi pericoloso.

Solbakken 5 - Il norvegese non sfrutta l'opportunità dal primo minuto che gli consegna Mourinho. Mai pericoloso, si fa notare solo per un paio di palloni persi in maniera sanguinosa.

Rui Patricio 4,5 - Sui primi due gol non può nulla, ma la papera che toglie ogni speranza alla Roma appena 46 secondi dopo la rete di Pellegrini è da mani nei capelli.

--

IL TABELLINO

ATALANTA-ROMA 3-1

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello 6; Toloi 7, Djimsiti 6,5 (28' st Palomino 6,5), Scalvini 6; Zappacosta 6, De Roon 6,5, Ederson 6 (51' st Soppy sv), Maehle 6 (36' st Demiral sv); Koopmeiners 7, Pasalic 7 (36' st Hojlund sv); Zapata 7,5 (51' st Muriel sv). A disp.: Musso, Rossi, Bernasconi, Mendicino, Boga. All.: Gasperini 6,5.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 4,5; Mancini 5,5 (19' st El Shaarawy 5), Ibanez 6, Llorente 5; Celik 5,5, Bove 6 (19' st Matic 5,5), Cristante 6, Zalewski 5,5 (19' st Spinazzola 5); Solbakken 5 (19' st Dybala 6), Pellegrini 6,5; Abraham 5 (36' st Belotti 6). A disp.: Boer, Svilar, Kumbulla, Camara, Volpato, Tahirovic. All.: Mourinho 5,5.

Arbitro: Irrati

Marcatori: 38' Pasalic (A), 29' st Toloi (A), 38' st Pellegrini (R), 39' st Koopmeiners (A)

Ammoniti: De Roon, Palomino, Koopmeiners (A); Solbakken (R)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

Mario Pasalic è uno dei cinque centrocampisti ad aver partecipato ad almeno cinque gol nelle ultime cinque stagioni con la stessa squadra in Serie A (Lorenzo Pellegrini, Piotr Zielinski, Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto gli altri).

Teun Koopmeiners è il primo centrocampista olandese a realizzare sette gol in un singolo campionato di Serie A da Clarence Seedorf nel 2007/08 (sette reti anche per lui).

Per la prima volta Lorenzo Pellegrini ha segnato in tre partite consecutive con la maglia della Roma in tutte le competizioni.

Solamente Mattia Zaccagni (10) e Adrien Rabiot (otto) hanno segnato di più tra i centrocampisti di Teun Koopmeiners in questa Serie A (sette).

La Roma ha perso quattro delle ultime sei trasferte in Serie A (1V, 1N), tante quante quelle ottenute nelle 21 precedenti.

L'Atalanta ha vinto tre delle ultime cinque partite di Serie A (1N, 1P), dopo averne vinta solo una nelle precedenti cinque (1N, 3P).

Duvan Zapata ha fornito il settimo assist a Pasalic in Serie A, è il giocatore a cui il colombiano ha fornito più assist nella competizione (sette).

Lorenzo Pellegrini ha segnato in due partite consecutive in Serie A per la prima volta da marzo 2022.

La Roma è l’unica squadra contro cui Mario Pasalic ha sia segnato più di un gol e sia servito più di un assist in Serie A (tre reti e due passaggi vincenti).

Mario Pasalic è tornato a segnare un gol in casa in Serie A191 giorni dopo l'ultima volta (rete al Sassuolo il 15 ottobre 2022).

Rafael Tolói ha realizzato due gol contro la Roma in Serie A, solo contro la Sampdoria (tre) il difensore ha segnato più reti nella competizione.

Rafael Tolói ha realizzato 10 gol in Serie A, il primo in una gara interna da dicembre 2020 (contro la Fiorentina).

La Roma è la squadra contro cui l'Atalanta ha segnato più gol in Serie A (142).

José Mourinho ha raggiunto le 100 panchine in tutte le competizioni con la Roma.

Ibañez ha giocato la sua 100ª partita con la maglia della Roma in Serie A.