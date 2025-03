Serie A: Atalanta risucchiata nella lotta Champions, al Milan serve una mission impossible

Al tavolo si accomoda anche la Fiorentina di Palladino: il successo contro l'Atalanta e l'ennesimo gol di Kean hanno dato morale e punti. L'impegno in Conference League potrebbe pesare. Infine il Milan, le cui speranze sono ridotte al lumicino e forse solo vincendole tutte e 8 avrebbe ancora qualche possibilità. I rossoneri sono attualmente fuori da tutto e rischiano anche di non qualificarsi per la Conference League. Attualmente la strada meno impervia per arrivare in Europa sembra essere la Coppa Italia, dove il Diavolo si gioca la finale in un doppio derby contro l'Inter e poi eventualmente avrà la vincente di Bologna-Empoli. Tutto molto complicato, anche perché vittorie e continuità di rendimento non sono di casa a Milanello.