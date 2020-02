Serie A: Atalanta-Genoa 2-2, Gasperini aggancia la Roma ma niente sorpasso

ATALANTA-GENOA 2-2

Finisce 2-2 la sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Genoa. Un pareggio che per i bergamaschi vale l'aggancio alla Roma al quarto posto ma non il sorpasso, per il Grifone buonissimo punto su un campo difficile. Al 12' padroni di casa avanti con Toloi di testa, poi al 19' arriva l'1-1 su rigore di Criscito, concesso per fallo di Hateboer su Sturaro. Il Genoa passa addirittura in vantaggio con Sanabria, Ilicic dopo 3' ristabilisce la parità. Rosso a Behrami nel finale. Atalanta-Genoa: le foto della sfida







































Al Gewiss Stadium finisce 2-2













































LA PARTITA

Un solo cambio nell'Atalanta rispetto all'undici che ha travolto il Torino in trasferta, con Pasalic al posto di Freuler a centrocampo. In attacco Gomez dietro Ilicic e Zapata. Nel Genoa Nicola getta subito nella mischia l'ex Masiello, che prima dell'inizio fa il giro di campo con le lacrime agli occhi salutando i suoi vecchi tifosi tra gli applausi. In avanti c'è Pinamonti al fianco di Sanabria. Primo tempo ricco di emozioni e di gol al Gewiss Stadium. Subito un doppio squillo nerazzurro con la conclusione a fil di palo di Pasalic poi la deviazione in angolo di Perin sul tentativo di Zapata. Ma per il vantaggio dei padroni di casa è questione di attimi: angolo di Gomez, Zapata prolunga di testa per Toloi che insacca. Partita in discesa per l'Atalanta? Niente affatto, perché la reazione del Genoa è immediata. Hateboer commette un'ingenuità atterrando Sturaro in area: l'arbitro Massa non ha dubbi e assegna il rigore. Criscito, reduce da una settimana agitata dalle voci di mercato, va sul dischetto e firma l'1-1. Tutto da rifare per l'Atalanta, che trova difficoltà di fronte al pressing costante, ai raddoppi e al blocco degli esterni da parte dell'avversario. Un Genoa che gioca a viso aperto e senza paura e che passa addirittura in vantaggio con Sanabria: il paraguaiano anticipa Toloi di testa su cross perfetto di Sturaro e ribalta la partita. Ma tre minuti dopo il risultato cambia ancora, con Ilicic che batte Perin su assist di Zapata. Criscito in ritardo nell'occasione. Ma prima della fine dei primi 45' c'è ancora spazio per una bella parata di Gollini su Pinamonti e sull'occasionissima sprecata da Ilicic che calcia su Perin.

Nessun cambio a inizio ripresa. Ritmi meno frenetici in campo. Gasperini fa entrare Freuler per Pasalic poi più tardi Malinovskyi per Zapata. Perin deve dire no prima a Gosens poi a un tacco spettacolare di Djimsiti, palla in angolo. Il tecnico dell'Atalanta fa uscire l'acciaccato Ilicic, entra Muriel. Genoa in 10 negli ultimi minuti: Behrami, già ammonito, commette un fallaccio su Gosens: altro cartellino giallo e rosso. Forcing finale dell'Atalanta alla ricerca del gol vittoria. Su punizione di Muriel, deviazione di Toloi e la palla che sbatte sull'incrocio dei pali. E nel recupero Perin si oppone alla punizione insidiosa di Malinovskyi.

LE PAGELLE

Zapata 7 - Una giornata non nelle vesti di bomber ma di assistman prima per Toloi e poi per Ilicic. I difensori del Genoa non gli lasciano libertà.

Sanabria 7 - E' il primo a suonare la carica dopo il vantaggio dell'Atalanta, firma il temporaneo sorpasso.

Ilicic 6,5 - Ha il merito di realizzare il gol del pareggio poi subito spreca una grande opportunità davanti a Perin. Ma è sempre una spanna sopra.

Criscito 6,5 - Settimana difficile per le voci di mercato che lo volevano in partenza verso la Fiorentina. Tutta la tensione la libera realizzando un rigore perfetto.

Hateboer 5 - Grave l'errore in occasione del fallo su Sturaro che provoca il rigore dell'1-1. Un fallo inutile che rimette il Genoa in partita e lo tiene in corsa fino all'ultimo.



IL TABELLINO

Atalanta-Genoa 2-2

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 6, Palomino 5,5, Djimsiti 5,5; Hateboer 5, de Roon 5, Pasalic 5,5 (9' st Freuler 5,5), Gosens 6; Gomez 6; Ilicic 6,5 (31' st Muriel sv), D.Zapata 7 (18' st Malinovskyi 6). A disposizione: Rossi, Sportiello, Caldara, Tameze, Czyborra, Castagne, Bellanova, Colley. All.: Gasperini 6.

Genoa (3-5-2): Perin 6,5; Biraschi 6,5, Romero 6, Masiello 6; Ghiglione 6 (47' st Goldaniga sv), Behrami 5,5, Schone 6, Sturaro 6,5, Criscito 6,5; Pinamonti 6,5 (42' st Destro sv), Sanabria 7 (38' st Cassata sv). A disposizione: Marchetti, Jandrei, C. Zapata, Barreca, Eriksson, Pandev, Radovanovic, Favilli, Ankersen. All.: Nicola 6.

Arbitro: Massa

Marcatori: 12' Toloi (A), 19' rig. Criscito (G), 32' Sanabria (G), 35' Ilicic (A)

Ammoniti: Pasalic, de Roon (A), Romero, Perin, Criscito, Cassata (G)

Espulsi: 38' st Behrami (G) per doppia ammonizione

LE STATISTICHE

Primo pareggio tra Atalanta e Genoa in Serie A dopo 10 sfide: i nerazzurri avevano vinto tutte le ultime tre gare interne contro i rossoblù, ma non ne hanno mai vinte quattro di fila.

Il Genoa ha conquistato 16 punti nelle prime 22 giornate di Serie A: solo una delle ultime 17 squadre con almeno 16 punti in classifica a questo punto della stagione ha poi evitato la retrocessione (Crotone 2017).

Il Genoa ha subito 28 gol in trasferta in questo campionato, più di ogni altra squadra nei cinque maggiori campionati europei

Solo Liverpool (20) e Manchester City (20) hanno segnato almeno due gol per più partite rispetto all'Atalanta (16) nei top-5 campionati europei in corso.

Rafael Toloi ha preso parte a sei gol in questo campionato (una rete, cinque assist) registrando un record personale (in precedenza cinque nel 2017/18, 1 gol 4 assist)

Andrea Masiello è il 31° giocatore diverso schierato dal Genoa in questa Serie A: nessuna squadra ne ha utilizzati di più nei cinque maggiori campionati europei

Josip Ilicic ha firmato la sua rete numero 14 in questo campionato registrando il suo record personale in una singola stagione di Serie A.

Josip Ilicic ha realizzato nove gol nelle ultime sei giornate di Serie A: nello stesso periodo nessun giocatore nei cinque maggiori campionati europei ne ha realizzati di più.

Duván Zapata ha fornito due assist in Serie A nella stessa partita per la seconda volta in carriera: la prima risaliva al 4 novembre 2017 nel derby tra Genoa e Sampdoria.

Quinto gol in questo campionato per Domenico Criscito, tutti dal dischetto: l'ultimo difensore a realizzare più reti dagli 11 metri in una singola stagione di Serie A è stato Maurizio Domizzi nel 2007/08 con la maglia del Napoli

Il Genoa è la squadra che ha collezionato più cartellini rossi in questa stagione di Serie A (sette).

Pierluigi Gollini ha collezionato la 50ᵃ partita in Serie A con la maglia dell'Atalanta.