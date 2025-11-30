Serie A, Atalanta-Fiorentina 2-0: prima vittoria in campionato per Palladino

Decidono il tiro-cross di Kossounou (41') e il tap-in di Lookman (52'): la Dea torna a sorridere dopo tre ko di filadi Redazione
Dopo tre sconfitte consecutive, l'Atalanta torna a sorridere in campionato: prima vittoria in Serie A con la Dea per Palladino, che piega 2-0 la Fiorentina alla New Balance Arena. La sfida si sblocca con il tiro-cross di Kossounou che al 41' beffa De Gea, poi il tap-in di Lookman al 52' dopo la parata dell'ex United su De Ketelaere indirizza ulteriormente il match. I bergamaschi salgono così a 16 punti, viola sempre ultimi a quota 6.
LA PARTITA
Dopo il tris all'Eintracht, Palladino fa festa anche in campionato e centra il suo primo successo in Serie A da allenatore dell'Atalanta, proprio contro la sua ex Fiorentina: 2-0 alla New Balance Arena. In avvio di gara sale subito in cattedra Carnesecchi, che salva prima su Kean e poi sul tentativo di ribattuta di Piccoli: doppia parata fondamentale per tenere lo 0-0. La Dea prova a rispondere con Kossounou, Scamacca e De Ketelaere, ma De Gea non si fa sorprendere. L'ex United è decisivo anche al 27' su Zappacosta. Con due portieri così in forma, può sbloccarla solo un episodio casuale e arriva al 41', con il cross sbagliato di Kossounou che entra in porta e beffa De Gea. Si va così all'intervallo sull'1-0 per la Dea.
Nella ripresa arriva subito il raddoppio: al 51', infatti, Lookman si fionda sulla parata di De Gea dopo il colpo di testa da corner di De Ketelaere e raddoppia. Subito dopo, i bergamaschi si scatenano ancora e l'autore del 2-0 pennella per de Roon, che però sbatte su De Gea. La partita (e forse la stagione) della Fiorentina è tutta nel palo colpito da Kean, che non riesce a riaprire la partita, mentre prima è Scamacca, sulla linea, a murarlo. Al fischio finale, sospiro di sollievo per l'Atalanta, che dopo tre ko di fila torna a vincere. I punti sono 16, l'Europa è ancora lontana: ma è un ottimo inizio per Palladino. Ancora malissimo la Fiorentina, sempre ultima a 6 punti: il cambio di ritmo auspicato con l'arrivo di Vanoli, per i toscani, non è ancora arrivato.
LE PAGELLE
Carnesecchi 6,5 - Blinda la porta con una serie di parate importanti, soprattutto in avvio.
Scamacca 6,5 - La notizia è che si vede dove non lo si dovrebbe vedere: salvataggio importante su Kean.
Lookman 7 - Al posto giusto al momento giusto: il gol è un punto definitivo sulla sua telenovela estiva.
De Gea 6,5 - Può fare davvero poco di fronte alla quantità di tiri diretti verso la sua porta.
Kean 6 - A conti fatti è sfortunato: un salvataggio sulla linea e un palo colpito.
IL TABELLINO
ATALANTA-FIORENTINA 2-0
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6,5; Kossounou 7, Hien 6 (41' st Kolasinac sv), Djimsiti 6,5; Bellanova 5,5, De Roon 6, Ederson 6 (22' st Pasalic 6), Zappacosta 6 (22' st Zalewski 6); De Ketelaere 6,5, Lookman 7 (32' st Sulemana 6); Scamacca 6,5 (32' st Krstovic 6). A disp.: Rossi, Sportiello, Musah, Samardzic, Brescianini, Bernasconi, Ahanor. All.: Palladino 7
Fiorentina (3-5-2): De Gea 6,5; Pongracic 5,5, Marì 5,5 (30' st Comuzzo 6), Ranieri 5,5; Dodò 5,5 (19' st Fortini 6), Mandragora 5,5, Fagioli 6 (19' st Gudmundsson 6), Sohm 5,5 (35' st Richardson 6), Parisi 6; Piccoli 5,5 (34' st Ndour 6), Kean 6. A disp.: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Viti, Kouadio. All.: Vanoli 5,5
Arbitro: Marcenaro
Marcatori: 41' Kossounou, 7' st Lookman
Ammoniti: Pongracic (F), Pablo Mari (F), Mandragora (F), Hien (A)
LE STATISTICHE
-L’Atalanta ha vinto due match consecutivi in tutte le competizioni per la prima volta in questa stagione e in generale non accadeva dallo scorso maggio (tre vittorie di fila in Serie A).
-L’Atalanta ha interrotto una serie di otto gare di fila in Serie A senza vittoria (5N, 3P), trovando il successo per la prima volta dal 21 settembre scorso (3-0 vs Torino).
-La Fiorentina – che aveva sempre raccolto almeno due successi a questo punto del torneo – con sei punti dopo 13 gare in Serie A ha stabilito il suo nuovo record negativo assoluto (dopo i nove nel 1937/38, contando 3 punti a vittoria da sempre).
-La Fiorentina (6N, 7P) non ha vinto per 13 gare di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta da febbraio-maggio 2019 (ultime 14 gare di quella annata – 6N, 8P).
-Con nove tiri tentati nello specchio questa è stata la partita dell'Atalanta con più conclusioni che hanno inquadrato la porta in questo campionato.
-L’Atalanta ha vinto due gare interne di fila contro la Fiorentina in Serie A per la prima volta dal 2012.
-Ademola Lookman ha segnato due gol nelle ultime tre presenze casalighe in Serie A, gli stessi segnati nelle precedenti 11 gare giocate in casa in campionato in questo anno solare.
-Ademola Lookman ha contribuito a sette reti (5G+2A) in sei gare in Serie A contro la Fiorentina, più che contro qualsiasi altra squadra nella competizione.
-Prima di Odilon Kossounou, l'ultimo difensore dell'Atalanta a segnare una rete da fuori area in Serie A era stato Giorgio Scalvini proprio contro la Fiorentina in casa, il 2 giugno 2024.
-Da quando milita nell'Atalanta (2023/24), Charles De Ketelaere (16) è uno dei cinque giocatori che hanno servito più di 15 assist in Serie A nel periodo - al pari di Pulisic, Leão, Bellanova e Dimarco.
-Nessun giocatore ha colpito più legni di Moise Kean in questa Serie A: tre, come Matteo Politano, Riccardo Orsolini e Santiago Giménez.
-Odilon Kossounou ha segnato il suo primo gol in Serie A, alla presenza numero 27.
-100ª presenza per Isak Hien in Serie A (escluso spareggio salvezza).