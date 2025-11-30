Serie A, Atalanta-Fiorentina 2-0: prima vittoria in campionato per Palladino

LE STATISTICHE

-L’Atalanta ha vinto due match consecutivi in tutte le competizioni per la prima volta in questa stagione e in generale non accadeva dallo scorso maggio (tre vittorie di fila in Serie A).

-L’Atalanta ha interrotto una serie di otto gare di fila in Serie A senza vittoria (5N, 3P), trovando il successo per la prima volta dal 21 settembre scorso (3-0 vs Torino).

-La Fiorentina – che aveva sempre raccolto almeno due successi a questo punto del torneo – con sei punti dopo 13 gare in Serie A ha stabilito il suo nuovo record negativo assoluto (dopo i nove nel 1937/38, contando 3 punti a vittoria da sempre).

-La Fiorentina (6N, 7P) non ha vinto per 13 gare di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta da febbraio-maggio 2019 (ultime 14 gare di quella annata – 6N, 8P).

-Con nove tiri tentati nello specchio questa è stata la partita dell'Atalanta con più conclusioni che hanno inquadrato la porta in questo campionato.

-L’Atalanta ha vinto due gare interne di fila contro la Fiorentina in Serie A per la prima volta dal 2012.

-Ademola Lookman ha segnato due gol nelle ultime tre presenze casalighe in Serie A, gli stessi segnati nelle precedenti 11 gare giocate in casa in campionato in questo anno solare.

-Ademola Lookman ha contribuito a sette reti (5G+2A) in sei gare in Serie A contro la Fiorentina, più che contro qualsiasi altra squadra nella competizione.

-Prima di Odilon Kossounou, l'ultimo difensore dell'Atalanta a segnare una rete da fuori area in Serie A era stato Giorgio Scalvini proprio contro la Fiorentina in casa, il 2 giugno 2024.

-Da quando milita nell'Atalanta (2023/24), Charles De Ketelaere (16) è uno dei cinque giocatori che hanno servito più di 15 assist in Serie A nel periodo - al pari di Pulisic, Leão, Bellanova e Dimarco.

-Nessun giocatore ha colpito più legni di Moise Kean in questa Serie A: tre, come Matteo Politano, Riccardo Orsolini e Santiago Giménez.

-Odilon Kossounou ha segnato il suo primo gol in Serie A, alla presenza numero 27.

-100ª presenza per Isak Hien in Serie A (escluso spareggio salvezza).