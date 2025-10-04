Serie A, Atalanta-Como 1-1: Perrone risponde a Samardzic, Dea mantiene l'imbattibilità

Dopo il martedì di Champions League vincente tra le mura amiche contro il Brugge, la Dea torna davanti al proprio pubblico in piena emergenza e con l’infermeria piena. Juric quindi conferma Lookman in avanti dal 1' al fianco di Samardzic dietro a Sulemana e ritrova Ederson a centrocampo. Con Fabregas squalificato, a guidare il Como è il secondo Dani Guindos che col tecnico spagnolo opta per Douvikas come terminale offensivo supportato da Addai, Nico Paz e Baturina. La prima occasione da gol capita subito tra i piedi del Como, con Ederson che perde un pallone velonosissimo in fase di costruzione servendo Paz che vede Douvikas, ma è Hien in scivolata a chiudere provvidenzialmente sul greco. Ma al 6', dopo la paura, arriva il sorriso per la Dea: Hien pressa Douvikas a centrocampo e riesce a rubargli palla, Samardzic si inserisce centralmente e riesce a scambiare con Ederson in area e col mancino batte il portiere per l'1-0 nerazzurro. Al 15' è Perrone a negare il gol del raddoppio agli orobici, con l'argentino che in scivolata salva sulla linea su Sulemana dopo l'ottima azione costruita da Samardzic e Pasalic. Dall'altro lato, su capovolgimento di fronte, Carnesecchi abbassa la saracinesca su Da Cunha, con l'estremo difensore dei bergamaschi che chiude sul francese andato quasi a botta sicura su assist di un illuminato Nico Paz. Al 19' però arriva il pari con una giocata fortunata di Perrone: l'argentino recupera palla sulla destra, fa partire un tiro-cross d'esterno che scavalca Carnesecchi e con la complicità del palo trova l'1-1 confermato anche grazie alla Goal Line Technology. Una rete che sorprende l'Atalanta, ma che non spegne la voglia degli orobici di giocare e divertirsi, con Lookman che comincia a scaldare i motori con due occasioni ravvicinate che ricordano le giocate viste dal nigeriano lo scorso anno. Dea che si fa insistente nel gioco nell'ultimo quarto d'ora, ma la difesa dei Lariani è attenta e chiude la prima frazione sull'1-1.