Serie A, assemblea di Lega: nessuna novità su stipendi e date

SERIE A

Fumata grigia al termine dell'assemblea della Lega Serie A. Dopo più di due ore di conference call tra i club non sono emerse novità né per quanto riguarda la questione del taglio degli stipendi dei giocatori, né per quanto riguarda l'eventuale ripresa dei campionati, comunque condizionata dall'evolversi dell'emergenza Covid-19 in Italia. Il dialogo con l'Associazione Italiana Calciatori proseguirà nei prossimi giorni, con le parti che restano ancora piuttosto distanti.

Il tema dei compensi dei giocatori è stato quello trattato più a lungo, ma, a quanto si apprende, non è emersa una linea definita. L'intenzione della Lega sarebbe quella di portare avanti il confronto con l'AIC, che nei giorni scorsi ha respinto la proposta della sospensione dei pagamenti per quattro mesi mettendo sul tavolo il congelamento di un mese solo.

LA NOTA UFFICIALE: "RIPRESA SOLO QUANDO LE CONDIZIONI SANITARIE LO PERMETTERANNO"

Si è svolta oggi pomeriggio l'Assemblea della Lega Serie A, alla presenza di tutte le Società collegate in video conferenza. In riunione è stata rappresentata la posizione emersa dal tavolo di lavoro tra UEFA, ECA e Leghe Europee svoltosi ieri. Riguardo alla possibile disputa delle restanti partite di Serie A TIM e di Coppa Italia la Lega Serie A considererà la ripresa dell'attività sportiva quando le condizioni sanitarie lo permetteranno, attenendosi, come ha sempre fatto, ai decreti del Governo e tenendo in primaria considerazione la tutela della salute degli atleti e di tutte le persone coinvolte.

Nell'affrontare i diversi scenari, che restano tuttora incerti, la Lega Serie A, con la partecipazione dei rappresentanti delle Società, proseguirà nei prossimi giorni, attraverso i tavoli di lavoro già costituiti, ad analizzare l'impatto e le conseguenze del Covid-19 a livello medico, economico, normativo, sportivo e di risk assessment per i Club e la stessa Lega Serie A.

È stata infine attivata oggi la pagina istituzionale sul sito della Lega Serie A per raccontare, attraverso la campagna WEAREONETEAM, il contributo delle Società a supporto delle strutture ospedaliere, dei Medici, degli Infermieri e di tutto il Personale ospedaliero, ogni giorno in prima linea in questa sfida contro il coronavirus.