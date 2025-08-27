Logo SportMediaset
ARBITRI 2^ GIORNATA

Serie A, gli arbitri della 2^ giornata: Chiffi per la Juve, Marchetti per l'Inter. Marinelli dirige Lecce-Milan

Le designazioni per la seconda giornata di campionato: il programma completo 

27 Ago 2025 - 12:48
© Getty Images

© Getty Images

Sono stati ufficializzati gli arbitri della seconda giornata di Serie A. Ad aprire il turno sarà Marco Guida, che dirigerà la sfida tra Cremonese e Sassuolo. In serata, il Milan va a Lecce: dirige Marinelli. Per Genoa-Juventus c'è Chiffi, mentre Inter-Udinese sarà diretta da Marchetti. A Bonacina la sfida tra i campioni d'Italia in carica del Napoli e il Cagliari

GLI ARBITRI DELLA 2^ GIORNATA

CREMONESE-SASSUOLO, venerdì 29 agosto, ore18:30
Arbitro: Guida
Assistenti: Barone-Monaco
IV Ufficiale: Calzavara
VAR: Gariglio
AVAR: Sozza

LECCE-MILAN, venerdì 29 agosto, ore 20:45

Arbitro: Marinelli
Assistenti: Dei Giudici-Mastrodonato
IV Ufficiale: Arena
VAR: Ghersini
AVAR: Meraviglia

BOLOGNA-COMO, sabato 30 agosto, ore 18:30

Arbitro: Doveri
AssistentiPalermo-Catallo
IV Ufficiale: Tremolada
VAR: Di Paolo
AVAR: Pezzuto

PARMA-ATALANTA, sabato 30 agosto, ore 18:30

Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni-Tegoni
IV Ufficiale: Ferrieri Caputi
VAR: Aureliano
AVAR: Pairetto

NAPOLI-CAGLIARI, sabato 30 agosto, ore 20:45

Arbitro: Bonacina
Assistenti: Rossi C.-Bahri
IV Ufficiale: Marcenaro
VAR: La Penna
AVAR: Paterna

PISA-ROMA, sabato 30 agosto, ore 20:45

Arbitro: Collu
Assistenti: Cecconi-Rossi M.
IV Ufficiale: Manganiello
VAR: Meraviglia
AVAR: Maresca

GENOA-JUVENTUS, domenica 31 agosto, ore 18.30

Arbitro: Chiffi
Assistenti: Mondin-Fontemurato
IV Ufficiale: Fourneau
VAR: Paterna
AVAR: La Penna

TORINO-FIORENTINA, domenica 31 agosto, ore 18:30

Arbitro: Abisso
Assistenti: Peretti-Perrotti
IV Ufficiale: Ayroldi
VAR: Mazzoleni
AVAR: Dionisi

INTER-UDINESE, domenica 31 agosto, ore 20:45

Arbitro: Marchetti
Assistenti: Baccini-Colarossi
IV Ufficiale: Zufferli
VAR: Marini
AVAR: Aureliano

LAZIO-VERONA, domenica 31 agosto, ore 20;45

Arbitro: Crezzini
Assistenti: Costanzo-Garzelli
IV Ufficiale: Colombo
VAR: Pezzuto
AVAR: Maresca

serie a
designazioni arbitri

