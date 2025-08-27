Serie A, gli arbitri della 2^ giornata: Chiffi per la Juve, Marchetti per l'Inter. Marinelli dirige Lecce-Milan

Sono stati ufficializzati gli arbitri della seconda giornata di Serie A. Ad aprire il turno sarà Marco Guida, che dirigerà la sfida tra Cremonese e Sassuolo. In serata, il Milan va a Lecce: dirige Marinelli. Per Genoa-Juventus c'è Chiffi, mentre Inter-Udinese sarà diretta da Marchetti. A Bonacina la sfida tra i campioni d'Italia in carica del Napoli e il Cagliari.