Serie A, comunicati anticipi e posticipi dalla 27esima alla 29esima giornata

"Occhi puntati, il prossimo fine settimana, su Napoli-Inter, che si giocherà sabato 1 marzo alle 18.00, qualche ora dopo Atalanta-Venezia, in calendario alle 15.00, mentre Udinese-Parma chiuderà il programma del sabato alle 20.45 - si legge nel comunicato ufficiale della Lega -. La 27ª giornata, che comincerà venerdì 28 febbraio con Fiorentina-Lecce, proporrà anche un interessantissimo Milan-Lazio, domenica alle 20.45, per capire se e come verrà ridisegnata la lotta per il quarto posto. Alle 12.30, invece, sfida tra Monza e Torino, seguita da Bologna-Cagliari e Genoa-Empoli entrambe alle 15.00 e da Roma-Como alle 18.00. Ultima sfida lunedì con Juventus-Hellas Verona.