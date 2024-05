Serie A, anticipi e posticipi dell'ultima giornata: Fiorentina in campo giovedì, domenica sera le sfide per la salvezza

© Getty Images

La Fiorentina - protagonista della finale di Conference League con l'Olympiacos - aprirà con largo anticipo la 38a e ultima giornata di Serie A. La formazione di Italiano affronterà il Cagliari giovedì 23 maggio alle 20:45. Il giorno seguente in campo Genoa-Bologna, mentre la Juventus con il Monza e poi il Milan con la Salernitana chiuderanno il proprio campionato sabato 25 maggio. Le sfide salvezza che vedranno l'Empoli ospitare la Roma e il Frosinone affrontare direttamente l'Udinese sono previste per domenica sera alle 20:45, come Verona-Inter e Lazio-Sassuolo. Prima toccherà ad Atalanta-Torino e Napoli-Lecce.