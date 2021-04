Serie A, anticipi e posticipi del rush finale: sabato 15 Juve-Inter, a seguire il derby di Roma

Sono state ufficializzate date e orari degli anticipi e dei posticipi per il rush finale della Serie A, dalla 35esima alla 37esima giornata. Tra le gare più attese c'è senza dubbio la sfida Champions tra Juventus e Milan, che si disputerà in posticipo domenica 9 maggio alle 20.45, allo Stadium. Il weekend successivo, dopo il turno infrasettimanale, andrà invece in scena il derby d'Italia tra Juventus e Inter, sempre allo Stadium, questa volta in anticipo: si giocherà infatti sabato 15 alle 18, mentre a seguire toccherà al derby della capitale Roma-Lazio, con fischio d'inizio alle 20.45. La Lega ha confermato anche che Lazio-Torino, rimandata a causa del focolaio Covid tra i granata, sarà recuperata martedì 18 maggio alle 20.30.

