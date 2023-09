Serie A: anticipi d'alta quota tra turnover, Champions e infortuni

SETTIMA GIORNATA

Milan e Inter si giocano la vetta in un derby a distanza, Napoli a Lecce cercando di non pensare al Real, la Lazio cerca conferme dopo la vittoria sul Toro

Secondo Stefano Pioli la favorita per lo scudetto è la Juventus, ma oggi nel super sabato di Serie A che precede la due giorni di Champions League a giocardi la vetta della classifica saranno in un vero e proprio derby a distanza il suo Milan, alle 18 contro la Lazio, e l'Inter, che è di scena a Salerno alle 20.45 per scacciare subito via i fantasmi della sconfitta col Sassuolo. Prima delle milanesi giocherà il Napoli, che alle 15 a Lecce sarà chiamato a non pensare al Real Madrid e ad offrire conferme importanti sulla propria crescita dopo il poker rifilato all'Udinese.

Lecce-Napoli Sul campo della sorpresa di questo inizio campionato (stessi punti del Napoli e solo vittorie in casa) Rudi Garcia cerca conferme importanti sulla crescita della squadra dopo la bella vittoria del Maradona sull'Udinese e dopo la bufera Osimhen, che ha coinvolto anche il governo nigeriano, si affida ancora al suo bomber e a Kvaratskhelia, che coi bianconeri ha ritrovato il gol dopo una lunga astinenza e da un paio di giornate dà l'impressione di aver trovato la forma migliore. Previsto un po' di turnover in vista della sfida contro il Real Madrid ma senza rivoluzionare la formazione: Olivera potrebbe proseguire l'alternanza con Mario Rui, mentre a centrocampo non si eslcude un turno di riposo per Anguissa (lo insidiano Cajuste o Elmas) e a destra potrebbe avere una maglia da titolare Lindstrom, in ballottaggio con Politano.

Milan-Lazio La clamorosa scoppola del derby fa ancora male, dopo le due vittorie con Verona e Cagliari Stefano Pioli ha bisogno di una riprova contro una big e la Lazio che gioca la Champions e contro il Torino sembra finalmente aver ritrovato la proverbiale solidità difensiva (primo clean sheet stagionale) e anche i gol dei suoi esterni è il test perfetto per il Milan. Proprio per questo il tecnico si affiderà ai suoi 'titolari' e davanti torna il tridente Pulisic-Leao-Giroud, che nel giorno del 37esimo compleanno a San Siro va a caccia del gol numero 37 con la maglia del Milan. A centrocampo conferma per Adli, molto positivo in Sardegna (a Dortmund giocherà Musah), mentre in difesa tornano Capitan Calabria sulla destra e Mike Maignan tra i pali.

Salernitana-Inter L'inatteso ko col Sassuolo e gli infortuni di Arnautovic e Frattesi hanno un po' abbassato l'entusiasmo in casa Inter, per questo ieri prima della partenza per Salerno c'è stato un faccia a faccia allenatore-squadra per correggere immediatamente la rotta e ripartire da zero. L'autostima del gruppo è ancora alta, ma il tecnico alla sua squadra riunita ha ribadito che sarebbe un delitto ricadere negli errori del passato e quindi la gara con una Salernitana spalle al muro che precede quella di Champions col Benfica diventa un appuntamento da non sbagliare assolutamente per i nerazzurri, che in vista della sfida di martedì faranno un massiccio turnover: Pavard, de Vrij, Carlos Augusto e Sanchez avranno un'altra chance e particolare sarà curioso vedere l'atipica coppia d'attacco formata dal cileno e Marcus Thuram, che in questo momento sembra anche più imprescindibile di Lautaro Martinez, comprensibilmente affaticato da un inizio stagione senza pause.

LE PROBABILI FORMAZIONI