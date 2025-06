Serie A 2025/2026, una scorpacciata di emozioni: partenza soft per il Napoli a caccia del bis

GLI OPTA FACTS SUL CALENDARIO 2025/2026

- Nella Serie A 2024/25 la giornata con più reti realizzate è stata la 9ª, nella quale sono stati segnati 37 gol: da sottolineare il 6-1 dell’Atalanta contro l’Hellas Verona, il 5-1 della Fiorentina contro la Roma e il pareggio 4-4 tra Inter e Juventus.

- Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre – cioè dal 2004/05 – delle 38 giornate di campionato, quella in cui complessivamente sono stati segnati più gol è l’ultima, la 38ª: 679 le reti realizzate nel periodo nel turno conclusivo della stagione.

- Nel campionato di Serie A 2024/25, la giornate in cui sono stati registrati più pareggi è stata la 31a, con ben sette pareggi su 10 gare.

- La Juventus è la squadra che ha vinto più match alla 1ª giornata nella storia della Serie A (60), Lazio e Roma sono invece quelle che hanno pareggiato più volte questo incontro (entrambe 29), mentre l’Atalanta è quella che ha registrato più sconfitte (27).

- La squadra detentrice dello Scudetto ha vinto alla 1ª giornata in 12 delle ultime 14 stagioni di Serie A – solo la Juventus nel 2015/16 (sconfitta 0-1 in casa contro l’Udinese) e l’Inter nel 2024/25 (pareggio 2-2 fuori casa contro il Genoa) non ci sono riuscite nel periodo.

- Il Napoli ha perso l’ultimo match alla 1ª giornata di Serie A (0-3 v Hellas Verona), dopo che aveva vinto alla prima gara stagionale in tutti i precedenti sette campionati di Serie A.

- L’Inter è rimasta imbattuta in 22 degli ultimi 24 match alla 1ª giornata di Serie A (15V, 7N), vincendo cinque delle sei più recenti (1N).

- L’Atalanta ha vinto alla 1ª giornata in tutte le ultime sette stagioni di Serie A (dal 2018/19): è la striscia aperta più lunga nel massimo campionato.

- La Juventus ha vinto otto delle ultime nove partite alla 1ª giornata stagionale di Serie A, solo nel 2021/22 non ci è riuscita nel periodo (2-2 contro l’Udinese).

- Il Milan ha vinto sette delle ultime nove partite alla 1ª giornata stagionale di Serie A (1N, 1P), pareggiando però quella più recente, lo scorso 17 agosto contro il Torino.

- Il Bologna ha vinto solo due delle ultime 15 gare alla 1ª giornata stagionale di Serie A (5N, 8P) - nel 2021/22 e nel 2016/17.

- Napoli e Sassuolo si affronteranno alla 1ª giornata di Serie A per la seconda volta nella storia del torneo, dopo il 23 agosto 2015 (vittoria dei noverdi per 2-1 al MAPEI Stadium).

- Inter e Torino si affronteranno alla 1ª giornata di Serie A per la quinta volta nella storia: i nerazzurri sono imbattuti con due vittorie e due pareggi, mantenendo sempre la porta inviolata – l’ultima risale al 31 agosto 2014 (0-0 all’Olimpico Grande Torino).

- Atalanta e Pisa si affronteranno alla 1ª giornata di Serie A per la prima volta nel torneo; le due formazioni infatti non si erano mai affrontate prima della quarta giornata nel massimo campionato.

- Juventus e Parma si affronteranno alla 1ª giornata di Serie A per la quarta volta nella storia: i bianconeri hanno sempre vinto nei tre confronti fin qui, l’ultimo risale al 24 agosto 2019 (1-0 al Tardini).

- Milan e Cremonese si affronteranno alla 1ª giornata di Serie A per la prima volta nel torneo; le due formazioni infatti non si erano mai affrontate prima della terza giornata nel massimo campionato.

- Roma e Bologna si affronteranno alla 1ª giornata di Serie A per l’ottava volta nel massimo campionato; i giallorossi hanno vinto cinque di queste sette sfide (2P), incluse tutte le ultime tre. In generale, solamente contro la Fiorentina (10) i giallorossi hanno disputato più match alla prima giornata che contro i rossoblù. Al contrario, per questi ultimi, i capitolini sono i più affrontati alla prima giornata nella competizione.

- Fiorentina e Cagliari si affronteranno alla 1ª giornata di Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, dopo la stagione 1994/95 (in quel caso la Viola si impose per 2-1 al Franchi).

- Lazio e Como si affronteranno alla 1ª giornata di Serie A per la prima volta nella loro storia. I lariani non hanno vinto nessuna delle precedenti tre sfide alla prima giornata del massimo torneo contro una squadra capitolina (un pareggio e due sconfitte, contro la Roma).