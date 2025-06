Calendario Serie A 2025/2026, tutte le giornate del campionato: Juve-Inter alla 3ª, derby di Roma alla 4ª e Inter-Milan alla 12ª

CALENDARIO SERIE A 2025/26: I CRITERI

- Girone di ritorno asimmetrico rispetto a quello dell'andata, con una differenza minima tra la partita di andata e di ritorno contro la stessa squadra;

- Le quattro squadre che giocheranno in Champions League (Napoli, Inter, Atalanta e Juventus) non potranno affrontare altre che giocano in Europa League (Roma e Bologna) e Conference League (Fiorentina) a ridosso dei turni delle coppe;

- I derby saranno calendarizzati in giornate diverse tra loro e non alla prima giornata né nel turno infrasettimanale feriale (nona giornata);

- È prevista alternanza degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: INTER-MILAN, LAZIO-ROMA, JUVENTUS-TORINO, FIORENTINA-PISA, con alcune eccezioni dovute ad eventi concomitanti o impedenti che non lo consentiranno: nello specifico a inizio stagione per Fiorentina e Pisa al fine di consentire l’ultimazione dei lavori previsti nei due impianti e per Milan e Inter nel periodo di non disponibilità dello stadio Giuseppe Meazza di Milano, che sarà palcoscenico della Cerimonia Inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina il 6 febbraio 2026;

- Non ci saranno soste nel periodo natalizio. Si giocherà il weekend del 21 dicembre, del 28 dicembre e del 3 gennaio, oltre al turno infrasettimanale del 6 gennaio.