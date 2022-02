Serie A 2022-23, ecco il calendario: si parte il 13 agosto e si chiude 4 giugno

STAGIONE 22-23

Programma inedito per la sosta del Mondiale: stop il 13 novembre e ripresa a gennaio

Mentre in testa al campionato si incendia la lotta per lo scudetto, la Serie A programma già la prossima stagione, che sarà quella dei Mondiali in inverno. Sono state definite le date del torneo 2022-2023 e proprio per via di Qatar '22 si comincerà prestissimo, nel weekend del 13-14 agosto, e si chiuderà più tardi, con l'ultimo turno in programma domenica 4 giugno 2023. In mezzo la lunga sosta per lasciare spazio alle nazionali, con la A che sarà impegnata fino al weekend del 13 novembre prima di dare spazio alla Coppa del Mondo, che invece inizierà il 21 novembre. Getty Images

Sulla ripresa dopo la sosta mondiale (la finale è prevista il 18 dicembre), così come anche sulla distribuzione di altri stop e turni infrasettimanali, si deciderà invece soltanto più avanti. È stato il Consiglio di Lega di lunedì a prendere queste decisioni, sarà poi la Figc a rendere le date ufficiali.

Come emerge da fonti interne, è improbabile che si giochi il Boxing Day, così come non si dovrebbe scendere in campo tra fine 2022 e inizio 2023 ma direttamente giovedì 5 gennaio (quindi saranno in tutto 53 giorni di interruzione, durante i quali la Serie A si trasferirà in America).

Di conseguenza, da agosto almeno fino all'interruzione di novembre, si giocherà ogni settimana anche il mercoledì, con la Serie A che si alternerà alle coppe europee.

