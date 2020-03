Serie A, ripartono gli allenamenti: apre il Bologna

TUTTE LE DATE

La ripresa del campionato di Serie A è ancora lontana, anzi, lontanissima. Difficile che si possa tornare a giocare prima di maggio. Ma sono diverse le squadre di Serie A, che a breve hanno intenzione di radunare i propri giocatori per riprendere gli allenamenti interrotti da poco più di una settimana. Alcune, come Juve, Inter, Fiorentina e Sampdoria, dovranno attendere i canonici 14 giorni di quarantena per avere o essere venute a contatto con giocatori positivi, mentre altre hanno già fissato la data del rientro osono in attesa di avere maggiori certezze sul futuro. Coronavirus: come si sta comportando la Juve?

Vedi anche Calcio Da fine Aprile a inizio Maggio: tutte le date per far ripartire la Serie A Date, comunque,, suscettibili di aggiustamenti in corsa vista la situazione in divenire e la posizione dell'Assocalciatori, poco propensa a riprendere l'attività in questo periodo. Bisognerà, insomma, vivere alla giornata, come ormai stanno facendo tutti gli italiani. Sta di fatto che la prima a ritrovarsi dovrebbe essere il Bologna, che ha fissato per giovedì 19 marzo la ripresa degli allenamenti. Poi toccherà a Cagliari, Lazio e Milan, in campo nei rispettivi centri sportivi lunedì 23 marzo. Se con allenamenti individuali o a piccoli gruppi lo decideranno i rispettivi staff medici.

IL CALENDARIO DELLA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI

Atalanta: data da destinarsi

Bologna: giovedì 19 marzo

Brescia: domenica 29 marzo

Cagliari: sabato 21 marzo

Fiorentina: data da destinarsi

Genoa: data da destinarsi

Inter: data da destinarsi

Juventus: data da destinarsi

Lazio: lunedì 23 marzo

Lecce: lunedì 23 marzo

Milan: lunedì 23 marzo

Napoli: data da destinarsi

Parma: giovedì 26 marzo

Roma: data da destinarsi

Sampdoria: data da destianrsi

Sassuolo:: mercoledì 25 marzo

Spal: data da destinarsi

Torino: data da destinarsi

Udinese: lunedì 23 marzo

Verona: giovedì 26 marzo