Sassuolo nel baratro: incubo Serie B e i 'no' per la panchina, da Gattuso a Grosso

Non poteva esserci peggior esordio in Serie A per Emiliano Bigica, chiamato dalla Primavera del Sassuolo sulla panchina della prima squadra al posto dell'esonerato Dionisi per cercare di dare una scossa immediata a una squadra che occupa il terzultimo posto in classifica e che, con la sconfitta casalinga contro il Napoli, è reduce da tre sconfitte consecutive. Ma la soluzione Bigica era ed è temporanea, come dichiarato dallo stesso club: "La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Emiliano Bigica". Il problema è che, stando alle ultime indiscrezioni, dagli allenatori sondati per traghettare il Sassuolo fino a fine stagione sarebbero per ora arrivati soltanto dei no. A cominciare da Rino Gattuso, fresco di esonero dal Marsiglia, che non sarebbe stato convinto del valore della rosa. Ma anche Fabio Grosso avrebbe rifiutato la panchina. L'ex tecnico del Lione avrebbe preferito cominciare in estate e comunque aveva chiesto un contratto di due anni e mezzo. Da parte sua il club neroverde ne ha messo sul piatto uno da un anno e mezzo non legato alla categoria, valido cioè anche in caso di retrocessione in Serie B.