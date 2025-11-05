San Siro, il giorno del rogito: Inter e Milan comprano lo stadio

È un giorno storico per Milano, per San Siro e per il calcio: in giornata è prevista la firma del rogito per la vendita dello Stadio Giuseppe Meazza e delle aree limitrofe a Inter e Milan. Lo slittamento rispetto alla data inizialmente prevista era stato motivato dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, come dovuto a "questioni tecniche tra le società più che con il Comune", relative agli adempimenti finanziari interni ai due club.