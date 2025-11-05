San Siro, il giorno del rogito: Inter e Milan comprano lo stadio

© Getty Images | MAINE ROAD - MAN CITY
Oggi la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan. Obiettivo chiudere entro il 10 novembre per evitare il vincolo che bloccherebbe la demolizionedi Stefano Fiore
È un giorno storico per Milano, per San Siro e per il calcio: in giornata è prevista la firma del rogito per la vendita dello Stadio Giuseppe Meazza e delle aree limitrofe a Inter e Milan. Lo slittamento rispetto alla data inizialmente prevista era stato motivato dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, come dovuto a "questioni tecniche tra le società più che con il Comune", relative agli adempimenti finanziari interni ai due club.
Il rogito per la vendita dello stadio Meazza e delle aree limitrofe è iniziato intorno alle 10: Inter e Milan sono dal notaio.
L'atto di compravendita è stato reso possibile dopo che il Consiglio comunale ha approvato la delibera sulla vendita. Il prezzo totale pattuito è di 197 milioni di euro, che gli acquirenti verseranno in più fasi. Nei giorni scorsi si è lavorato per definire le garanzie bancarie necessarie al versamento della prima tranche del prezzo (circa 100 milioni di euro, inclusa l'IVA e una quota di debiti pregressi). L'atto può essere finalizzato solo dopo il trasferimento di questi fondi.
Cruciale è la data di chiusura: l'obiettivo è completare l'iter entro il 10 novembre. Superata questa dead line, scatterebbe infatti il vincolo architettonico sul secondo anello del Meazza, come indicato dalla Sovrintendenza, escludendo di fatto la demolizione dell'impianto e la realizzazione del nuovo stadio nell'area attuale.
La vendita del Meazza alle due società permetterà l'avvio del nuovo progetto, di cui si conoscono già i dettagli forniti nel dossier presentato a marzo:
La firma del rogito arriva, inoltre, in contemporanea con la seconda convocazione dell'assemblea dei soci del Milan, un tecnicismo burocratico necessario affinché il vecchio Consiglio d'amministrazione rossonero rimanga in carica per completare la cessione.
