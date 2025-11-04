David Beckham diventa 'sir', cerimonia con Re Carlo a Windsor

L'ex campione di calcio e capitano dell'Inghilterra David Beckham ha ricevuto il titolo di cavaliere da re Carlo in una cerimonia al castello di Windsor per i servizi resi allo sport e alla beneficenza. La star del pallone è così diventato "sir" David e ha dichiarato ai media di essersi commosso quando aveva ricevuto nei mesi scorsi la notizia dell'investitura, arrivata dopo che era già stato nominato Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico (Obe) nel 2003. La moglie di Beckham, Victoria, la ex Spice Girl diventata stilista e ora Lady Victoria, era al fianco del marito per il quale ha disegnato l'abito indossato oggi. "È un grande onore", ha detto l'ex calciatore dopo la cerimonia, sottolineando che ci vorrà un po' per abituarsi a venir chiamato "sir". Beckham nella sua carriera ha giocato 115 partite per la nazionale inglese, oltre che per il Manchester United, il Real Madrid, il Los Angeles Galaxy, il Paris Saint-Germain e il Milan, ritirandosi nel 2013. Attualmente proprietario della squadra statunitense Inter Miami, 'Becks' ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione delle Olimpiadi di Londra 2012 ed è ambasciatore dell'Unicef dal 2005. Padre di quattro figli, è diventato ambasciatore della King's Foundation nel 2024, sostenendo il programma educativo di Carlo III e gli sforzi per garantire ai giovani una maggiore comprensione della natura.