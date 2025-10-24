Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
milano

San Siro: il Comune di Milano approva la convenzione quadro per la vendita a Inter e Milan

Approvata la convenzione quadro per la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan per 197 milioni. Tutti i dettagli su nuovo impianto e obblighi per i club.

di Stefano Fiore
24 Ott 2025 - 17:13

Prosegue il percorso per la realizzazione del nuovo impianto a Milano. La Giunta comunale ha approvato la convenzione quadro che regola la compravendita dello stadio San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Il provvedimento recepisce le modifiche stabilite dal Consiglio comunale, fissando gli elementi contrattuali essenziali e i numerosi obblighi per le due società.

Dettagli economici e progetti: nuovo stadio e riqualificazione

Il processo di vendita è ormai nella fase esecutiva. Il soggetto acquirente sarà un veicolo societario controllato congiuntamente dai due club.

  1. Prezzo di Vendita: Il prezzo stabilito per la cessione è di 197 milioni di euro.
  2. Nuovo Stadio: L'opera centrale prevede la costruzione di un nuovo impianto con una capienza compresa tra 70.000 e 71.500 spettatori.
  3. Riqualificazione: Il progetto include la riqualificazione del tunnel Patroclo e la parziale demolizione, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del Meazza (il vecchio San Siro). Sarà inoltre creata una vasta area verde pubblica, pari al 50% della superficie totale.

Obblighi contrattuali e clausole per Inter e Milan

Le modifiche richieste dal Consiglio Comunale del 29 settembre introducono vincoli precisi per Inter e Milan, che mirano a tutelare l'interesse pubblico e il Comune:

Sostenibilità e trasparenza nei lavori

  1. I lavori di costruzione e riqualificazione dovranno essere affidati esclusivamente a imprese iscritte nelle 'white list' della Prefettura (contro le infiltrazioni mafiose).
  2. I club dovranno garantire misure stringenti per l'accessibilità, l'inclusione e la lotta a ogni forma di discriminazione.
  3. È prevista una clausola 'earn out' sulle plusvalenze future in caso di trasferimento a terzi delle aree.

Cronoprogramma e oneri per i club

Inter e Milan avranno l'obbligo di presentare il progetto di fattibilità tecnico-economica entro 9 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di compravendita. Inoltre, i club si impegnano a:

  1. Cedere gratuitamente al Comune 80.000 metri quadrati di area a parco, di cui almeno 50.000 destinati a verde pubblico profondo.
  2. Tenere indenne il Comune da costi e oneri relativi alla bonifica delle aree, con un limite massimo di 5 milioni di euro per l'area del Parco dei Capitani.
  3. Concordare una convenzione specifica per mitigare l'impatto di manifestazioni sportive ed eventi sul quartiere.

La convenzione include anche clausole di risoluzione del contratto nel caso in cui non sussistano i presupposti di legge per l'avvio dei lavori e il diritto di prelazione a favore del Comune in caso di cessione a terzi delle aree a un prezzo pari o inferiore a quello di acquisto.

I grandi stadi abbattuti e ricostruiti: San Siro come Wembley, Highbury e il San Mames

1 di 38
© Getty Images | MAINE ROAD - MAN CITY
© Getty Images | MAINE ROAD - MAN CITY
© Getty Images | MAINE ROAD - MAN CITY

© Getty Images | MAINE ROAD - MAN CITY

© Getty Images | MAINE ROAD - MAN CITY

san siro
convenzione
vendita
inter
milan
prezzo

Ultimi video

01:13
MCH LDU-PALMEIRAS 24/10 MCH

Libertadores: la Liga de Quito strapazza il Palmeiras di Felipe Anderson

01:35
DICH CHIVU SU GIORNO DI RIPOSO 24/10 DICH

Chivu e il giorno di riposo: "Tante volte il miglior allenamento è il riposo"

01:03
DICH NICOLA VIGILIA CREMONESE-ATALANTA DICH

Nicola: "Capaci di tutto a patto che si giochi da squadra"

00:44
DICH CHIVU SU NAPOLI-INTER 24/10 DICH

Chivu: "Napoli-Inter è sfida tra grandi ambizioni"

00:36
CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

01:48
Punte spuntate in Serie A

Punte spuntate in Serie A

01:42
Domenica Real-Barcellona

Domenica Real-Barcellona

01:37
È una Juve spuntata

È una Juve spuntata

01:34
Da Napoli a Napoli

Da Napoli a Napoli

01:31
Max e la coop del gol

Max e la coop del gol

01:25
Inter attacco atormico

Inter attacco atormico

01:29
L'attacco del Napoli

L'attacco del Napoli

01:36
De Bruyne così non va

De Bruyne così non va

02:14
Stasera Milan-Pisa

Stasera Milan-Pisa

01:04
MCH FLAMENGO-RACING LIBERTADORES 23/10 MCH

Libertadores: il Flamengo "degli italiani" batte il Racing al Maracana

01:13
MCH LDU-PALMEIRAS 24/10 MCH

Libertadores: la Liga de Quito strapazza il Palmeiras di Felipe Anderson

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:03
Udinese, Runjaic: "Lecce squadra che gioca, importante l'approccio"
16:30
Inghilterra, lo Sheffield Wednesday in amministrazione controllata: 12 punti di penalità
16:06
Guendouzi: "La Lazio ha le qualità per battere la Juve"
15:58
Inter, infortunio per Palacios: salta il Napoli
15:39
Napoli, si fa male anche Meret: out un mese