San Siro: il Comune di Milano approva la convenzione quadro per la vendita a Inter e Milan

Prosegue il percorso per la realizzazione del nuovo impianto a Milano. La Giunta comunale ha approvato la convenzione quadro che regola la compravendita dello stadio San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Il provvedimento recepisce le modifiche stabilite dal Consiglio comunale, fissando gli elementi contrattuali essenziali e i numerosi obblighi per le due società.