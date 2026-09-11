Rivoluzione o restaurazione? Orsato sta cambiando la Serie A, sperando che non ricomincino i "rigorini"

Molto ha inciso la svolta Fifa su certe situazioni, oggettivamente intollerabili, legate alle perdite di tempo sulle riprese del gioco e su chi si butta a terra senza un valido motivo. In Serie A c'è stata la svolta Orsato, il nuovo designatore, che ha deciso di limitare il più possibile l'intervento tecnologico da Lissone. I risultati, sul piano del gioco sono più che soddisfacenti. La media del tempo effettivo delle prime tre giornate è passata a 58 minuti (4 in più della scorsa stagione). C'è stata solo un'espulsione, a partita finita e per proteste. Nessun calcio di rigore e nessuno 0-0. L'arbitro è tornato al centro di tutto e deve esserci davvero qualcosa di clamoroso per fa intervenire il Var.