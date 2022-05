Riscatto Inter, tenacia Milan: il testa a testa scudetto è più vivo che mai

corsa a due

I rossoneri domano la Fiorentina, i nerazzurri espugnano Udine rialzando la testa dopo il flop di Bologna. Nella prossima giornata ci sono Verona ed Empoli

Il Milan chiama, l'Inter risponde: il testa a testa per lo scudetto continua. I punti di distacco erano due e restano tali a tre giornate dalla fine del campionato. Contro la Fiorentina, la squadra di Stefano Pioli dimostra di aver raggiunto una mentalità da 'grande' nonostante un'età media della rosa bassa (26 anni e 72 giorni): gestisce la pressione, continua a premere sull'acceleratore, si affida alle manone di Maignan per sventare i tentativi dei viola (grande parata su Cabral) e con la pazienza riesce a spuntarla nel finale grazie al decimo gol di Rafael Leao in campionato.

A San Siro i tifosi rossoneri hanno dovuto aspettare 82 minuti prima di esultare. Ma il gol di Leao - quinto portoghese a raggiungere la doppia cifra di gol in un singolo campionato di Serie A dopo Cristiano Ronaldo, Rui Barros, Rui Costa e Beto ma il primo a esserci riuscito prima di compiere 23 anni - fa fare un altro passo al Milan verso lo scudetto. Non solo Leao, perché nel successo contro la Viola pesa anche il miracolo di Maignan sul colpo di testa di Cabral sotto l'incrocio dei pali. E così salgono a 16 i clean sheet del Milan in Serie A, di cui quattro consecutivi in casa.

L'Inter scende in campo a Udine sapendo il risultato del Milan e non stecca, tenendo viva la corsa per il titolo. Il lavoro psicologico di Simone Inzaghi è servito a non sbandare un'altra volta dopo la clamorosa sconfitta nel recupero al Dall'Ara contro il Bologna, nonostante ancora qualche incertezza e un mezzo black-out nel finale. Calhanoglu è assente per squalifica, dentro Gagliardini e non Vidal e l'ex Atalanta svolge bene il compito che gli è stato assegnato. Ancora una volta è Perisic il volto di questa Inter, con il croato a segno per la seconda gara consecutiva: da metà marzo ha preso parte a sette gol - due reti e cinque assist. La nota negativa è il problema al ginocchio accusato da Barella (sostituito all'88' da Vecino). "Sembrerebbe una forte contusione - ha detto Inzaghi a fine gara - I medici mi hanno abbastanza tranquillizzato. Il giocatore verrà rivisto dallo staff medico ad Appiano ma non sono previsti esami in giornata. L'Inter non molla e ci crede.

Nella prossima giornata l'scenderà in campo venerdì 6 alle 18.45 a San Siro contro l'mentre ildovrà aspettare più di 48 ore per replicare ai nerazzurri: domenica sera appuntamento al Bentegodi contro il. Sfida a distanza decisiva: chi sbaglia è fuori.