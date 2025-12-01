Logo SportMediaset

Le pagelle di Piantanida: Nico Paz sei la nostra Beatrice, il peggior Modric dell'anno

Luis Henrique poco o niente da dire, De Ketelaere bicchiere d'acqua calda, Zaniolo punta la nazionale

di Franco Piantanida
01 Dic 2025 - 08:02

BERISHA 8

Senza il rigore parato da Falcone il Lecce non avrebbe vinto, vero, verissimo. Senza i due assist, le giocate e le meraviglie varie dell’albanese Lecce sarebbe Viganella, però. Viganella dai, quel piccolo borgo del Piemonte senza sole e al buio per 83 giorni da novembre a febbraio. Avete presente?

NICO PAZ 7,5

Caro Nicolas Paz Martinez, inizio adesso a scriverti questa lettera d’addio alla Serie A, così magari la tristezza mi passa più in fretta. Che sia gennaio, che sia giugno grazie, grazie per ogni cosa che fai, che “mostrasi sì piacente a chi la mira / che dà per li occhi una dolcezza al core”. Sei la mia Beatrice, io il tuo Dante, se ti va.

LUIS HENRIQUE 5,5

È il voto senza commento della settimana.

ZANIOLO 8

Li sentite anche voi quelli che “ma perché ogni volta che qualcuno segna qualche gol dobbiamo per forza mandarlo in Nazionale?”. Ma perché forse quelli che mandiamo in Nazionale potrebbero aver bisogno di una botta di vita. Ecco, in questo momento è la botta di vita nella sonnacchiosa routine del calcio italiano.

MODRIC 5,5

Vi dirò, vi dirò, vi dirò, che nella sua peggior partita da milanista, non è comunque il peggiore del Milan perché Nkunku si è immolato davanti a Luka e ha fatto di tutto per proteggerlo da quest’onta. Però intanto, vi dirò, vi dirò che non l’avevamo mai visto così in difficoltà.

KOSTIC 4

Migliore in campo con la Fiorentina, peggiore in campo con il Cagliari. I tifosi della Juventus si sono sentiti un po’ come in quel film di Woody Allen (90 anni domenica, auguri): “Avevamo appena incontrato un uomo stupendo, ma è immaginario… non si può avere tutto!”

COLOMBO 7,5

Due gol in tre partite: finalmente l’aria è entrata nel barattolo. De Rossi è riuscito ad aprire il vasetto, tirando fuori qualche esultanza rimasta sottovuoto da troppo tempo. Però sono ancora buone e poi il gusto di quello stop lì santifica il palato.

DE KETELAERE 7,5

Migliore in Champions, migliore oggi. Per l’Atalanta la sua partita vale un bicchiere d’acqua calda al mattino appena svegli. L’avete mai bevuto? Libera dall’organismo le tossine dei primi tre mesi di stagione.

