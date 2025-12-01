Le pagelle di Piantanida: Nico Paz sei la nostra Beatrice, il peggior Modric dell'anno

Senza il rigore parato da Falcone il Lecce non avrebbe vinto, vero, verissimo. Senza i due assist, le giocate e le meraviglie varie dell’albanese Lecce sarebbe Viganella, però. Viganella dai, quel piccolo borgo del Piemonte senza sole e al buio per 83 giorni da novembre a febbraio. Avete presente?