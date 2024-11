Le pagelle di Piantanida: Hummels? Scuse a Juric! Correa 9 senza paura

Questo è il minimo che possiamo fare per celebrare il gol di Adam, il calciatore-filosofo, appassionato di Schopenhauer: in un Torino attanagliato dal dualismo tra l’apparenza delle prime giornate e la realtà odierna, ci mette l’anima come sempre e, in via del tutto eccezionale, anche il corpo di un gol.