Ostacolo Como per il Napoli. Spalletti debutta a Cremona senza rivoluzioni

Spalletti, gli scatti della sua prima giornata in bianconero FOTO
La decima giornata si apre alle 15 con Udinese-Atalanta e si chiuderà alle 20:45 con Cremonese-Juve. In mezzo Napoli-Como alle 18di Redazione
Ben 881 giorni dopo, Luciano Spalletti torna su una panchina di Serie A. Questa volta lo farà come nuovo allenatore della Juventus, impegnata questa sera nella delicata trasferta contro la Cremonese. Prima dei bianconeri, toccherà proprio all'ex squadra del tecnico da Certaldo con il Napoli che ospita il Como di Cesc Fabregas, lanciato sempre di più verso l'Europa. Aprono la decima giornata Udinese e Atalanta alle 15.
NAPOLI, TORNA HOJLUND DAL PRIMO MINUTO
Dopo la vittoria contro il Lecce, il Napoli vuole mantenere salda la testa della classifica dato anche l'incrocio tra Milan e Roma domani sera a San Siro. L'avversario, però, merita grande attenzione, visto che solo due settimane fa il Como ha fatto molto male alla Juventus. Lato formazione, Conte cambierà qualcosa rispetto a quanto visto nell'ultima giornata. Al centro dell'attacco Hojlund dovrebbe ritornare dal primo minuto, così come McTominay al posto di Elmas nei tre in mezzo al campo. Nei quattro in difesa, invece, confermati Juan Jesus e Buongiorno come centrali mentre a sinistra Olivera lascerà spazio a Spinazzola. Dall'infermeria arriva un recupero prezioso: Lobotka ha smaltito l'infortunio agli adduttori e dovrebbe essere in panchina. Lo staff del Napoli vuole procedere con cautela, possibile dunque che venga schierato titolare solo alla prossima in Champions League.
Per quanto riguarda il Como, invece, Fabregas sembra avere più di un dubbio in attacco. Morata e Douvikas si giocheranno fino all'ultimo un posto da titolare, mentre nei tre dietro Jesus Rodriguez sembra in leggero vantaggio su Diao a sinistra. I lariani hanno perso una sola partita in questo campionato (alla seconda giornata contro il Bologna) e dopo la scorsa stagione proveranno di tutto per ribattere il Napoli: si prospetta una sfida apertissima.
JUVE, NIENTE STRAVOLGIMENTI ALLA PRIMA DI SPALLETTI
Grande curiosità per il match allo Zini delle 20:45. Tutti vogliono vedere la nuova Juve targata Spalletti, ma ci vorrà un po' visto che questa sera non sono in programma grandi stravolgimenti tattici. Il tecnico dovrebbe proporre un 3-4-1-2, con McKennie che scivola sulla destra per fare spazio a Koopmeiners al fianco di Locatelli. In attacco, solito ballottaggio tra Vlahovic e Jonathan David, con il serbo che sembra in vantaggio. Nella conferenza stampa di presentazione, l'ex Napoli aveva ribadito che le voci di mercato non contano: "Vedo quello che fa e le sue risposte. Contro l'Udinese ha fatto una splendida partita, quel tipo di comportamento mette tutto a posto". Al suo fianco dovrebbe rivedersi Conceiçao.
Nicola, invece, dovrebbe riproporre gli stessi undici che hanno battuto il Genoa mercoledì. L'attacco, dunque, sarà guidato ancora una volta dalla coppia Vardy-Bonazzoli. Con un inizio di stagione così positivo, la Cremonese proverà a conquistare la prima vittoria contro la Juventus in Serie A. L'ultimo punto agguantato contro i bianconeri risale al gennaio 1996.
JURIC CONTRO LA PAREGGITE
Toccherà a Udinese e Atalanta aprire il sabato di Serie A. Juric ha un'unica missione, ovvero riportare la Dea alla vittoria in campionato che manca dal 21 settembre (0-3 contro il Torino): per farlo dovrebbe affidarsi a Krstovic che tornerà al centro dell'attacco. Non ci saranno Daniel Maldini, fermato ieri da una contrattura all'adduttore sinistro, De Roon e Kolasinac. I friulani, invece, dovranno rinunciare a Davis: Runjaic deve decidere chi tra Buksa e Bayo affiancherà l'ex di turno Zaniolo.
