Ostacolo Como per il Napoli. Spalletti debutta a Cremona senza rivoluzioni

Dopo la vittoria contro il Lecce, il Napoli vuole mantenere salda la testa della classifica dato anche l'incrocio tra Milan e Roma domani sera a San Siro. L'avversario, però, merita grande attenzione, visto che solo due settimane fa il Como ha fatto molto male alla Juventus. Lato formazione, Conte cambierà qualcosa rispetto a quanto visto nell'ultima giornata. Al centro dell'attacco Hojlund dovrebbe ritornare dal primo minuto, così come McTominay al posto di Elmas nei tre in mezzo al campo. Nei quattro in difesa, invece, confermati Juan Jesus e Buongiorno come centrali mentre a sinistra Olivera lascerà spazio a Spinazzola. Dall'infermeria arriva un recupero prezioso: Lobotka ha smaltito l'infortunio agli adduttori e dovrebbe essere in panchina. Lo staff del Napoli vuole procedere con cautela, possibile dunque che venga schierato titolare solo alla prossima in Champions League.