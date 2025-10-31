Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
VERSO IL COMO

Il Napoli ritrova il 4-3-3 e Højlund dall'inizio: Conte ritorna al passato per rafforzare il primato in classifica

Il tecnico dei partenopei starebbe prendendo le contromisure dopo l'infortunio di Kevin De Bruyne tornando al centrocampo a tre che lo scorso anno gli ha regalato lo scudetto

di Redazione
31 Ott 2025 - 09:33

Se l'infortunio di Kevin De Bruyne ha rappresentato un colpo basso, il Napoli ha dimostrato di potersi riprendere e guarda così alla sfida contro il Como con fiducia. In palio c'è il primo posto in classifica da conservare e per questo motivo Antonio Conte ha già pensare alle contromisure sfruttando una serie di rientri che potrebbero consentirgli di ritrovare il giusto equilibrio.

In attesa di scoprire se per la sfida contro i lariani tornerà fra i convocati anche Stanislav Lobotka, sulla via del rientro, il tecnico dei partenopei avrà a disposizione finalmente Amir Rhammani, ma soprattutto Rasmus Højlund, pronto a ripartire dal primo minuto. Con il danese a disposizione e De Bruyne fuori, Conte è pronto a tornare al tradizionale 4-3-3 che lo scorso anno ha regalato il quarto scudetto al Napoli.

Davanti Højlund in compagnia di Matteo Politano e David Neres, favorito su Noa Lang che contro il Lecce ha subito una botta e per questo potrebbe partire dalla panchina. A centrocampo va invece segnalato la conferma di Billy Gilmour in attesa del ritorno di Lobotka, insieme ad André-Frank Zambo Anguissa e a Scott McTominay che, in assenza di De Bruyne, potrebbe avere più spazio per attaccare da sinistra e tornare decisivo.

Dietro il rientro di Rhammani non dovrebbe cambiare le carte in tavola considerato che Conte sarebbe più propenso a confermare la coppia centrale composta da Alessandro Buongiorno e Juan Jesus con Leonardo Spinazzola che ritroverebbe il campo dal primo minuto accompagnando sulle fasce Giovanni Di Lorenzo. Rientri che pesano, ma che Conte dovrà saper sfruttare al meglio, non facendo rimpiangere l'assenza di De Bruyne.

conte
hojlund
napoli

Ultimi video

02:10
Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

01:25
MCH LIBERTADORES RACING-FLAMENGO MCH

Libertadores: Flamengo in finale grazie alle parate di Rossi

01:31
Si rivede Lookman

Si rivede Lookman

01:26
Gimenez è un problema

Gimenez è un problema

01:32
Il bomber a sorpresa

Il bomber a sorpresa

01:33
Juve, tocca a Spalletti

Juve, tocca a Spalletti

01:59
Chivu, ottima reazione

Chivu, ottima reazione

01:04
MCH PER LIVE MARTINO MCH

L'apecar con la statua di Maradona in giro per Napoli

01:23

Maradona, l'omaggio del pianista a Tokyo nel giorno del compleanno

00:45
MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

01:15
Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

01:07
Bologna-Torino 0-0: gli highlights

Bologna-Torino 0-0: gli highlights

03:15
Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

02:58
Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

01:07
Como-Verona 3-1: gli highlights

Como-Verona 3-1: gli highlights

02:10
Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

I più visti di Calcio

Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

Da Allegri a Conte fino al nuovo arrivato Spalletti: ecco gli allenatori più pagati della Serie A

SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

SRV RULLO JUVE, IL SUCCESSORE 27/10 SRV OKK

Juventus, l'ora della scelta: con Spalletti giocherebbe così

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:33
Briatore: "Il tatuaggio di Spalletti? Vinca con la Juve e si tatui la J"
09:03
Campobasso deferito da Procura Figc, per club 'pagamenti regolari'
08:00
Weekend di sfide al Museo di Coverciano per i baby calciatori
23:50
Fiorentina, risentimento alla coscia per Gosens
23:17
Pisa, Gilardino: "Pari buono per l'autostima"