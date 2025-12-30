Open Var, Rocchi: "Gol Davis in Udinese-Lazio buono, se non credono alla buona fede lascio domani"

Sulla rete di Keinan Davis in Udinese-Lazio, viziato da un possibile fallo di mano dell'inglese, la discussione in sala Var ruota attorno all'immediatezza secondo la regola 12: "Quando le cose non sono oggettive è un problema. Dobbiamo fare due valutazioni, perché ci sono due tocchi di mano. Il primo a centrocampo non è punibile, il secondo invece quello di Davis. All'inizio il Var non si è accorto che aveva segnato lui, può sembrare superficialità, ma fa capire invece quanto tempo passa prima del gol. Il vero problema è l'immediatezza, qualcosa di immediato è il tocco di mano e il gol in 2-3 secondi. Il problema degli arbitri è che non c'è oggettività, non c'è un parametro o secondi da contare, cerchi di essere logico in quello che fai. Davis recupera palla, fa 3-4 dribbling, questa non è mai immediatezza. Sono sincero, se io da fuori devo capire, e non sono un arbitro, quale delle due è la visione corretta, faccio fatica. Su questa regola andrebbe fatta chiarezza, lo dico io e me ne assumo le responsabilità, perché alle persone servono risposte oggettive. In questo momento "immediatamente" ci mette in difficoltà, non posso dire oggi ai ragazzi che hanno sbagliato. Questa clip verrà girata all'Ifab, se leviamo questa norma si rientra però nella soggettività e può essere più comprensibile".