Nuovo San Siro: ecco il progetto di Populous

Saranno svelati ufficialmente giovedì 26 settembre al Politecnico di Milano-Bovisa i due progetti rimasti in corsa per il nuovo stadio a San Siro. Inter e Milan toglieranno il velo ai "concept design" presentati dagli studi Populous e Manica+Sportium. Ecco in anteprima gli scatti del progetto di Populous: uno stadio inserito in un distretto polifunzionale attivo 365 giorni l'anno, con uffici, centro commerciale, due torri, una piazza e aree verdi. Si tratta di un parallelepipedo di vetro e guglie che, anche grazie a un gioco di luci, ricorda il Duomo di Milano, legando la storia della città al nuovo stadio. All'interno, si possono notare le panchine in tribuna in stile inglese, oltre agli spalti verticali e vicini al campo. Il concept sottolinea la sostenibilità dal punto di vista ambientale, con pannelli fotovoltaici ed emissioni zero.