Napoli, problema per Zielinski: in dubbio per Bergamo

Davanti ci sarà Mertens, nella Dea recuperato Boga

Una trasferta con vista scudetto, uno di quegli incontri infuocati da non sbagliare. Il Napoli domenica a Bergamo deve strappare i tre punti se vuole continuare a sognare in grande. La Dea invece, con ancora una giornata di campionato da recuperare, non ha abbandonato l’obiettivo Champions League. E proprio da un successo contro gli azzurri, in un momento delicato, è iniziata l’era targata Gasperini come ricorda il Presidente Percassi: "Prima della partita col Napoli eravamo in tensione perché i risultati non arrivavano, poi in quella partita lì, con i giovani, è stato l’inizio di una lunga serie".

Spalletti punta tutto su Dries Mertens, l’uomo più in forma in questo momento. Con Oshimen squalificato e Petagna infortunato, il belga torna titolare e sarà il suo primo match dopo la nascita del piccolo Ciro Romeo. Insigne e Politano, rientrati acciaccati dal raduno della nazionale si sono uniti al gruppo e dovrebbero essere regolarmente in campo contro l’Atalanta. Da valutare le condizioni anche del resto dei giocatori che rientreranno dai vari ritiri, come Zielinski ad esempio: la sua Polonia si è qualificata per i Mondiali e lui è stato l’autore del secondo gol. Ma è stato poi sostituito per un problema fisico.

Qualche nota lieta invece per Gasperini: Boga ha smaltito le noie fisiche che lo avevano fermato prima della sosta. A Zingonia, dunque, duro lavoro per farsi trovare pronti all’arrivo della corazzata Napoli.

