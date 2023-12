Napoli-Inter, dialogo arbitro-Var: "Lautaro-Lobotka non c'è fallo" 

GLI AUDIO

Resi noti gli audio dopo il gol del vantaggio nerazzurro e sul rigore chiesto dagli azzurri per il contatto Osimhen-Acerbi

© video "Non c’è niente. Ero a un metro, non c’è proprio niente". Così l'arbitro Davide Massa al capitano del Napoli Di Lorenzo durante la gara contro l'Inter dopo il gol di Calhanoglu sul possibile fallo di Lautaro Martinez su Lobotka all'inizio dell'azione. "Partiamo dal possibile fallo - afferma il VAR Marini, come si sente nell'audio trasmesso da 'Open Var' su Dazn - Fallo assolutamente no, ha preso il pallone e lo gioca chiaramente. Goal regolare".

"A livello procedurale il primo elemento centrale è che l'arbitro Massa, il VAR e l'AVAR hanno tutti la stessa lettura. Non parliamo di un non intervento, i tre vivono la decisione in maniera indipendente. Vanno tutti e tre per il play on, quindi nessuna azione fallosa", ha detto Matteo Trefoloni, responsabile del Settore Tecnico Arbitrale.

Sul contatto Acerbi-Osimhen: "Non vedo nulla. Gli tocca il piede dopo. Per me è un tocco leggerissimo - il commento del VAR - Per me è nulla. Il check è completato". “Noi siamo contenti di questa scelta, è stata coerente con la linea dell’arbitro e con quello che chiediamo noi”, ha chiuso Trefoloni.